Osijek izdominirao Goricu i najavio bolju sezonu, zabio povratnik u HNL

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NK Osijek

Nogometaši Osijeka pobjedom su otvorili novu sezonu SuperSport HNL-a. Momčad Federica Bessonea slavila je na gostovanju kod Gorice s 2:0 te već u prvom kolu pokazala da bi mogla biti jedno od ugodnijih iznenađenja prvenstva.

Osječani su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvih 15 minuta. U vodstvo su stigli u 7. minuti preko Ivana Dolčeka, koji je preciznim udarcem lijevom nogom završio lijepo izrađenu akciju gostiju. Dolček je povratnik u HNL nakon inozemnih epizoda u Portugalu, Češkoj i Škotskoj.

Samo sedam minuta kasnije prednost je udvostručena. Nakon prekršaja Stefana Perića nad Jonom Ježićem dosuđen je kazneni udarac, a siguran izvođač bio je Nail Omerović za 2:0.

Osijek je tijekom cijelog prvog poluvremena dominirao i mogao postići još nekoliko pogodaka. Omerović je pogodio vratnicu, Dolček je propustio novu veliku priliku, a Domagoju Bukviću domaći su braniči u sudačkoj nadoknadi zaustavili udarac na samoj gol-crti.

Gorica je najbolju priliku u prvom dijelu imala preko Patrika Mijića, koji je nakon pogreške gostujuće obrane izašao sam pred Marka Malenicu, ali nije uspio pogoditi okvir gola.

Ni u nastavku se odnos snaga nije bitnije promijenio. Osijek je nastavio kontrolirati utakmicu i stvarati prilike, dok je Gorica teško dolazila do opasnijih situacija pred suparničkim vratima.

Najbliže pogotku domaćini su bili u 68. minuti, kada je Luka Vrzić izašao pred Malenicu, no vratar Osijeka pravodobno je istrčao i sačuvao svoju mrežu. S druge strane, Omerović je u 73. minuti mogao potvrditi pobjedu, ali je njegov udarac glavom sjajno obranio vratar Davor Matijaš.

Upravo je Matijaš bio najraspoloženiji pojedinac Gorice te je s nekoliko odličnih obrana spriječio uvjerljiviji poraz svoje momčadi.

Za Osijek je ovo bio idealan početak prvenstva i uspješan debi novog trenera Federica Bessonea, dok će Gorica već u sljedećem kolu tražiti priliku za prve bodove u novoj sezoni.