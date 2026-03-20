Zvijezda Brazila propušta okršaj s Hrvatskom

Podijeli :

xHeulerxAndreyx spp-en-HeAn-HADE3099 via Guliver

Prvi vratar brazilske nogometne reprezentacije Alisson Becker zbog ozljede će propustiti prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske, objavila je Brazilska nogometna konfederacija (CBF) u petak.

Brazil će protiv Francuske igrati 26. ožujka u Bostonu, a protiv Hrvatske 31. ožujka u Orlandu.

Dalić: Vida nas nije odbio, razmišljamo i o Lovrenu, Rakitiću, Badelju

Alisson je u srijedu branio čitavu utakmicu za Liverpool u uzvratnom dvoboju osmine finala Lige prvaka protiv Galatasaraya, ali je potom na jednom treningu navodno istegnuo mišić.

Umjesto Alissona brazilski izbornik Carlo Ancelotti za ovu je akciju pozvao vratara Corinthiansa Huga Souzu.