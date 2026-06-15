VIDEO / Ekvador triput gađao okvir gola pa doživio šok u 90. minuti: Zvijezda Uniteda donijela pobjedu Obali Bjelokosti

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Guliver

U susretu 1. kola skupine E Svjetskog nogometnog prvenstva Obala Bjelokosti je u Philadelphiji svladala Ekvador s 1-0 (0-0).

Jedini pogodak na utakmici postigao je Amad Diallo u 90. minuti susreta.

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Bio je to dvoboj dvije podjednake momčadi u kojem je u samoj završnici više sreće imala afrička reprezentacija.

Tijekom prvog poluvremena Ekvador je dva puta pogađao gredu, u 24. minuti Yeboaha su centimetri dijelili od gola, a šest minuta potom i Mindu.

I početkom nastavka Ekvador je pogodio okvir gola, samo nekoliko sekundi po kretanju s centra vratnicu je zatresao Valencia.

Gredu je u 52. minuti pogodio i napadač Obale Bjelokosti Wahi.

Kada se činilo kako su obje reprezentacije zadovoljne osvajanjem boda, u 90. minuti je Sidibe projurio po desnom krilu i ubacio prizemnu loptu na 15 metara gdje je natrčao odlični mladi veznjak Manchester Uniteda Diallo koji je preciznim udarcem svladao Galindeza.

Ranije je u ovoj skupini Njemačka s uvjerljivih 7-1 svladala Curacao.

Pogodak pogledajte OVDJE.