VIDEO / Senegal razbio Irak i preskočio Hrvatsku na tablici trećeplasiranih reprezentacija

Podijeli :

(AP Photo/Olivia White) via Guliver Image

U trećem kolu skupine I na Svjetskom prvenstvu snage su odmjerile reprezentacije Senegala i Iraka. U tom susretu Hrvatska je "navijala" protiv Senegala koji je bio u realnijoj prilici da im ugrozi dobru poziciju na listi trećeplasiranih reprezentacija. To "navijanje" Vatrenih nije dobro prošlo jer je Senegal s uvjerljivih 5:0 bio bolji od Iraka i tako je preskočio Hrvatsku na toj tablici.

Senegal je već u četvrtoj minuti poveo golom Habiba Diarre. Pogodak za vodstvo pogledajte OVDJE.

Tako je Senegal na listi najboljih trećeplasiranih reprezentacija skočio na sedmo mjesto. Još uvijek se nalazi ispod Hrvatske, no s gol-razlikom -2 rade pritisak na Hrvatsku koja ne smije izgubiti od Gane u posljednjem kolu skupine L.

U drugom poluvremenu su Lavovi Terange nastavili s dobrom igrom te su s brza dva gola slomili Irak. Za 2:0 je pogodio Ismaila Sarr, a za 3:0 je lijepim udarcem izvana pogodio Pape Gueye. Golove pogledajte OVDJE.

Novi pogodak Senegalci su zabili u 71. minuti kada je Gueye pogodio za 4:0. Gol pogledajte OVDJE. Nisu na tome stali Senegalci koji su u 82. minuti preko Ilimana Ndiayea došli do vodstva od 5:0. Taj gol pogledajte OVDJE.

Bio je to posljednji gol na utakmici te je Senegal s 5:0 stigao do važne pobjede u borbi za plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.

Ovom pobjedom Senegal je skočio na peto mjesto tablice najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Do kraja je preostalo još pet skupina pa barem dvije trećeplasirane reprezentacije moraju biti lošije od Senegala kako bi Lavovi Terange izborili svoje mjesto u šesnaestini finala.

Noćas se igraju skupine G i H, a u subotu su na rasporedu skupine J, K te L u u kojoj igra i Hrvatska.