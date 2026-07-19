VIDEO / Pajari u Estoniji stigao do prve pobjede u WRC-u

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Finski vozač Sami Pajari (Toyota) pobijedio je u nedjelju na Reliju Estonija, devetoj od ukupno 14 utrka Svjetskog prvenstva u WRC-u, dok je Francuz Sébastien Ogier (Toyota) završio peti, odmah ispred Britanca Elfyna Evansa (Toyota).

Finac, inače svjetski prvak u WRC2 iz 2024., dominirao je relijem i osigurao zasluženu pobjedu, svoju prvu u najvišoj kategoriji.

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Pajari je pobijedio u 12 od 18 brzinskih ispita relija, uključujući prvih devet. Završio je 19 sekundi ispred Šveđanina Olivera Solberga (Toyota), iznenađujućeg pobjednika ove utrke prošle godine, i Francuza Adriena Fourmauxa (Hyundai), koji je izašao kao pobjednik iz tijesne borbe sa svojim belgijskim kolegom Thierryjem Neuvilleom (Hyundai).

Aktualni svjetski prvak Sébastien Ogier iz Francuske završio je peti, odmah ispred Velšanina Elfyna Evansa, koji je učvrstio vodstvo u prvenstvu nakon što je njegov najbliži suparnik, Japanac Takamoto Katsuta (Toyota), odustao i sada zaostaje 25 bodova za Evansom.

WRC se nastavlja za dva tjedna u Finskoj.

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