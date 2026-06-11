VIDEO / Reprezentacija BiH predvođena Džekom odradila zadnji trening pred Kanadu, dva igrača su ga propustila

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je u Torontu posljednji trening pred sutrašnji susret protiv Kanade u prvom kolu skupine B Svjetskog prvenstva.

Najvažnija vijest za stručni stožer i navijače Zmajeva svakako je povratak Edina Džeke u puni trenažni proces. Kapetan reprezentacije je trenirao zajedno sa suigračima, što predstavlja veliki pozitivan signal uoči premijernog nastupa Bosne i Hercegovine na SP-u.

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Džeko je zbog problema s ozljedom propustio prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname, pa je njegov nastup protiv Kanade posljednjih dana bio jedna od glavnih tema među navijačima.

S druge strane, Sergej Barbarez nije mogao računati na kompletnu momčad tijekom završnih priprema.

Nidal Čelik ni danas nije trenirao s ostatkom reprezentacije. Mladi defenzivac jučer je nakon zagrijavanja morao prekinuti trening, a njegov status za utakmicu protiv Kanade i dalje je pod znakom pitanja.

Probleme ima i Haris Tabaković, koji je današnji trening propustio zbog rada u teretani.

Očekuje se da izbornik Bosne i Hercegovine večeras na službenoj konferenciji za medije detaljnije govori o zdravstvenom stanju reprezentativaca i eventualnim kadrovskim rješenjima za prvi susret na prvenstvu.

Sergej Barbarez će zajedno s jednim od igrača izaći pred novinare u 00.45 sati po srednjoeuropskom vremenu, odnosno u 18.45 sati po lokalnom vremenu u Torontu.

Utakmica prvog kola skupine B između Kanade i Bosne i Hercegovine igra se u petak od 21 sat po našem vremenu, odnosno u 15:00 sati po lokalnom vremenu.

Zmajevi će upravo protiv jednog od domaćina pokušati napraviti prvi korak prema plasmanu u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.