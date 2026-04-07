Umro je Mircea Lucescu, legendarni rumunjski trener

Preminuo je Mircea Lucescu, legendarni rumunjski trener i bivši kapetan reprezentacije, u dobi od 80 godina.

U bolnicu je primljen u nedjelju, 29. ožujka, nakon što mu je pozlilo na treningu rumunjske reprezentacije, svega nekoliko dana nakon ispadanja iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Turska.

Zbog zdravstvenih problema povukao se s mjesta izbornika. Liječnici su utvrdili srčane tegobe, a nekoliko dana kasnije doživio je srčani udar te je stavljen u induciranu komu. Njegovo stanje ubrzo se pogoršalo i organizam više nije reagirao na terapiju.

Kao igrač, Lucescu je bio kapetan Rumunjske na FIFA World Cup 1970, a kasnije je kao izbornik vodio reprezentaciju i na UEFA Euro 1984. Tijekom bogate trenerske karijere radio je u brojnim klubovima diljem Europe, uključujući Italiju, Tursku, Ukrajinu i Rusiju, te je bio i izbornik Turske.

Najveći trag ostavio je u Šahtar Donjeck, koji je vodio od 2004. do 2016. godine. S klubom je 2009. osvojio UEFA Cup 2009, a ukupno ga je vodio u 573 utakmice. Kapetansku vrpcu u tom povijesnom uspjehu nosio je Darijo Srna.

Na klupu Rumunjske vratio se s ciljem plasmana na Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku, no u tome nije uspio.