Dinamovac i hajdukovac dobili novog izbornika nakon što su ostali bez Svjetskog prvenstva

Međunarodni nogomet 19. svi 202621:53 0 komentara
Albanska nogometna reprezentacija dobila je novog izbornika. Reprezentaciju, za koju nastupaju dinamovac Arber Hoxha i hajdukovac Adrion Pajaziti, će ubuduće voditi Talijan Rolando Maran, koji je na toj poziciji naslijedio Sylvinha.

Brazilskom stručnjaku početkom mjeseca istekao je ugovor, a Albanski nogometni savez nije ga odlučio produžiti nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

“Uvjeren sam da smo napravili pravi izbor“, rekao je predsjednik saveza Armand Duka.

Maran iza sebe ima bogato iskustvo u talijanskom nogometu te je tijekom gotovo dva desetljeća vodio brojne klubove Serie A i Serie B, među kojima su Chievo, Cagliari i Genoa.

“Uložit ću svo svoje iskustvo i cijelo srce na teren“, poručio je 61-godišnji Talijan nakon imenovanja.

Podsjetimo, Sylvinho je Albaniju preuzeo početkom 2023. godine i odveo reprezentaciju na Euro 2024., no Albanci nisu uspjeli izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo nakon poraza od Poljske u doigravanju.

