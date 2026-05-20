Albanci nakon Brazilca na klupu reprezentacije doveli Talijana

Talijanski nogometni stručnjak Rolando Maran (62) imenovan je novim izbornikom albanske reprezentacije, a s tamošnjim je savezom potpisao jednoipolgodišnji ugovor.

Maran je na klupi zamijenio Brazilca Sylvinha čiji je mandat završio nakon neuspjeha u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Bivši trener Cagliarija, Genoe, ⁠Barija i Brescije trebao bi odvesti Albaniju na EURO 2028. kako bi zaslužio produženje suradnje, a dugoročni cilj je plasman Albanije na SP 2030.

“Kad ne bih vjerovao da je to moguće, ne bih niti dolazio”, poručio je Maran.