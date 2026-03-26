Francuska s igračem manje bolja od Brazila

xNiyixFotex via Guliver

U pripremnoj nogometnoj utakmici u Foxboroughu u SAD-u nogometaši Francuske su svladali Brazil s 2-1 (1-0).

Pogotke su za Francuze postigli Kylian Mbappe (32) i Hugo Ekitike (65), a za Brazilce Bremer (79).

U dvoboju jednih od favorita predstojećeg Svjetskog prvenstva Francuska je pokazala više i zasluženo pobijedila Brazilce, koji su djelovali poprilično nepovezano uoči dvoboja s Hrvatskom u Orlandu 1. travnja.

Francuzi su bili bolji u prvom dijelu i za to su nagrađeni golom u 32. minuti. Casemiro je izgubio loptu kod centra, a Ousmane Dembele precizno proigrao Mbappea, koji lobom vara vratara Edersona.

Brazilci su puno bolje započeli drugi dio, a u 55. minuti je Francuzima isključen Dayot Upamecano, koji je kao zadnji igrač obrane prekršajem zaustavio Wesleya. No i s igračem manje Francuzi su došli do drugog gola u 65. minuti iz brzog protunapada u kojem je Michael Olise proigrao Ekitikea, a ovaj prebacio brazilskog vratara.

U 79. minuti Brazilci su smanjili preko braniča Juventusa Bremera nakon velike gužve i ubacivanja Luisa Henriquea.

Brazil u Orlandu za pet dana igra s Hrvatskom.