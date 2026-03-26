VIDEO / Vatreno je u Cardiffu: Džeko se posvađao s izbornikom Walesa i zaradio žuti karton

U polufinalnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Walesa i Bosne i Hercegovine otišlo se u produžetke rezultatom 1:1. Najzaslužniji za to bio je Edin Džeko koji je zabio u 86. minuti za 1:1. Legendarni bh. napadač nije nastavio u produžecima, ali to ga nije zaustavilo da dobije žuti karton. Sredinom drugog poluvremena u produžecima Nikola Katić, bivši igrač Hajduka, se zakačio s igračem Walesa nakon čega je izbacio loptu izvan igre. Tada su se na klupama posvađali Džeko i trener Walesa Craig Bellamy. Sudac Kovacs na kraju je to sve smirio žutim kartonima i susret se nastavio.

