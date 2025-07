Chelsea razbio nemoćni PSG i postao prvi osvajač redizajniranog Svjetskog klupskog prvenstva

Podijeli :

Joe Bluxy by Guliver

U finalu Svjetskog klupskog nogometnog prvenstva engleski premierligaš Chelsea je pred 82.500 gledatelja na MetLife stadionu u East Rutherfordu pobijedio francuski PSG sa 3-0.

Chelsea je u finalu pred 82.500 gledatelja na MetLife stadionu u East Rutherfordu pobijedio PSG sa 3-0. Junak susreta bio je Cole Palmer koji je zabio prva dva gola (22, 30), a potom asistirao Joao Pedru (43) za 3-0. PSG je od 85. minute igrao bez isključenog Joao Nevesa.

Engleskom sastavu je to bilo treće finale ovoga natjecanja i drugi naslov nakon što su slavili i 2021. godine, dok su 2012. izgubili od Corinthiansa. Parižanima je to bilo prvo finale.

PSG je, kao aktualni europski prvak, a posebno nakon uvjerljive pobjede protiv Real Madrida u polufina sa 4-0 bio favorit, no “Bluesi” su odigrali fantastično i posve zasluženo su osvojili drugi trofej sezone nakon što su slavili i u Konferencijskoj ligi.

Londonski sastav je odlično otvorio finale. Već u osmoj minuti Palmer je imao sjajnu priliku nakon Netova proigravanja petom, ali je sa 10-tak metara pucao pored gola.

PSG je prvi put zaprijetio u 16. minuti. Fabian Ruiz je sjajno uposlio Douea, koji je mogao pucati, ali se odlučio na dodavanje za Hakimija koje je presjekao Cucurela i tako spriječio siguran gol.

Chelsea je poveo u 22. minuti. Golman Sanchez je ispucao dugačku loptu do Gusta koji je prošao Mendesa i pucao, no njegov je udarac blokirao Beraldo. Lopta se ponovo odbila do Gusta koji je uposlio Palmera, a ovaj s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-0.

Samo osam minuta kasnije Palmer je na sličan način ponovo bio strijelac. Lewi Colwil je uputio dugačku loptu, Palmer prošao Vitinhu, bacio na pod Beralda, te slično kao i kod prvog gola, pogodio za 2-0. Potop europskog prvaka nastavio se u 43. minuti. Palmer je osvojio 40-ak metara, sjajno uposlio Pedra u kaznenom prostoru, a on je prebacio Donnarummu i zabio za velikih 3-0.

U posljednjim trenucima prvog dijela PSG je mogao smanjiti, Neves je odlično pucao glavom, ali je Robert Sanchez obranio.

Europski prvak je daleko bolje otvorio drugi dio i u prvih 10 minuta nastavka Parižano su imali dvije velike prilike. No, Sanchez je zaustavio udarce Kvaratskhelije i Dembelea.

“Bluesi” su mogli zaključiti priču u 67. minuti kada je Liam Delap minuti nakon ulaska u igru sjajno pucao sa 20-tak metara, no Donnarumma je obranio. Delap je imao odličnu priliku i u 80. minuti, ali je talijanski vratar još jednom izašao kao pobjednik.

Luis Enrique je u drugo dijelu pokušao izmjenama probuditi svoju momčad, no Parižani nisu uspjeli zabiti niti utješni gol. Pet minuta prije kraja susreta PSG je ostao i s igračem manje nakon što je Joao Neves isključen nakon što je povukao za kosu Cucurellu.

Na kraju susreta je došlo i do naguravanja igrača, ali strasti su se ubrzo smirile i “Bluesi” su mogli početi slavlje.