Brazilski vratar s 44 godine je apsolutna legenda, izjednačio je nevjerojatan rekord Petera Sheltona

Allan Calisto Fotoarena BY Guliver

Brazilac Fábio, vratar Fluminensea, izjednačio je rekord legendarnog Petera Shiltona po broju odigranih službenih utakmica u muškom nogometu.

U subotnjoj pobjedi svoje momčadi protiv Fortaleze (2:1) upisao je 1390. nastup u karijeri, čime je dohvatio brojku engleskog čuvara mreže.

Fábio, koji ima 44 godine i iza sebe 28 sezona profesionalnog nogometa, branio je za Uniao Bandeirante (30 utakmica), Vasco da Gamu (150), Cruzeiro (976) te Fluminense (234).

“Bog mi je dao ovaj dar. Moram zahvaliti obitelji, prijateljima i suigračima. Bez Boga ništa ne bi bilo moguće”, rekao je Fábio nakon povijesnog nastupa.

Rekord bi mogao i srušiti već u utorak, kada Fluminense u osmini finala Copa Sudamericane dočekuje America de Cali.

Shilton, koji je branio od 1966. do 1997., i dalje se vodi kao rekorder, iako brojke variraju. Guinnessova knjiga rekorda i većina izvora navode 1390 nastupa, dok Shilton tvrdi da ih je bilo 1387, ne računajući određene neslužbene dvoboje i utakmice U-23 reprezentacije.