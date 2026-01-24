Marseille slavio u derbiju kola i pomogao PSG-u da se vrati na vrh Ligue 1

Podijeli :

(AP Photo/Philippe Magoni) via Guliver Image

U derbi dvoboju 19. kola francuske Ligue 1 nogometaši Marseillea su pred svojim navijačima uvjerljivo slavili, pobijedili su s 3:1 Lens.

Veliki korak prema tri boda Marseille je napravio u samom uvodu susreta. Vodio je 2:0 nakon samo trinaest minuta igre, a strijelci su bili Gouiri u trećoj i Nwaneri, igrač na posudbi iz Arsenala, u 13. minuti. Napadao je potom Lens te je pokušao vratiti neizvjesnost u utakmicu, ali nije uspio u tome. Sve je riješeno u 75. minuti kada je nakon lijepe asistencije Weaha svoj drugi pogodak na ogledu zabio Gouiri za 3:0.

Do kraja je i Lens ipak zabio počasni pogodaka. Fofana je u 85. minuti naciljao domaću mrežu za konačnih 3:1 domaćina.

Time je PSG ostao na prvom mjestu ljestvice, a drugi Lens ima dva boda manje. Marseille na trećem mjestu sada ima pet bodova manje od subotnjeg suparnika.