Mađarski izbornik potvrdio, žele dovesti hrvatskog hit-napadača

Foto: Ferencvaros

Nakon odlične polusezone u Celju, Franko Kovačević je nastavio sjajno i u Ferencvarošu gdje je u prvih pet nastupa postigao tri pogotka.

Napadač je nedavno otkrio da ima mađarske korijene, a nakon sjajnih partija privukao je pažnju i mađarske reprezentacije.

“Obitelj moje bake s majčine strane dolazi iz Mađarske. Ja sam rođen u Koprivnici, gradu koji je veoma blizu granice s Mađarskom”, izjavio je. Mađarski je savez očito shvatio signal da krene po njega što je potvrdio izbornik Marco Rossi.

“Da, upoznat sam s time da može igrati za Mađarsku”, rekao je i dodao:

“Pratim ga kao i sve druge igrače koji imaju mogućnost nastupa za Mađarsku. Nogometni savez radi na njegovom dovođenju. Nemamo apsolutno ništa za izgubiti ako pokušamo. Ništa ne prepuštamo slučaju, razmatramo koliko je moguće da se to ostvari.”

Prije nekoliko mjeseci Kovačevića je željela i Slovenija.

“Ja sam Hrvat i vidim samo mogućnost igranja za Hrvatsku. Zlatko Dalić je među najboljim izbornicima na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći. Dat ću sve od sebe i čekati poziv”, odgovorio je na to Kovačević i zaradio Dalićev pretpoziv.