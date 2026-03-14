Loše vijesti pred okršaj s Hajdukom: Za prvotimca Lokomotive završena je sezona

Loša vijest za Lokomotivu uoči susreta s Hajdukom na Poljudu.
Ivan Katić ozlijedio je rame u dvoboju četvrtfinala Kupa u Koprivnici te za deset dana ima zakazanu operaciju. Za njega je završena sezona, piše Germanijak.
Zbog ozljede je utakmicu sa Slaven Belupom napustio već u četvrtoj minuti, a pregledi su potom pokazali da će stanka biti dulja nego li se očekivalo. Doživio je iščašenje ramena zbog čega je potreban operativni zahvat.
Katić se zbog ozljede već vratio kući u Split, a operaciju će obaviti u Zagrebu.
Hajduk s Lokomotivom na Poljudu igra u nedjelju od 15 sati u sklopu 26. kola HNL-a.
