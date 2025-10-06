Lončarević za SK: Kovačević nije iskoristio igrače kojima vjeruje kad je bilo vrijeme za to

Podijeli :

Guliver Images

"Hajduk nije oduševio, ali uvijek ima pojedince koji rješavaju utakmice. Mislim da je rezultat puno bolji od prezentacije na terenu."

Poraz Dinama i pobjedu Hajduka na kraju prve četvrtine HNL-a je za Sport Klub analizirao je Ilija Lončarević.

POVEZANO Hajduk teško do bodova protiv Vukovara, ali Splićani drže korak s Dinamom Lokomotiva u uzavrelom gradskom derbiju srušila Dinamo i nanijela mu drugi poraz sezone!

Dinamo upisao novi poraz u HNL-u (drugi ove sezone). Kako ste vidjeli sraz sa Lokomotivom?

“Teško je sada komentirati. Ako Dinamo napravi pozitivan niz nakon Hajduka, može se reći da je napravio posao i da ekipa funkcionira. Mislim da je psihološki pao poslije pobjede nad Maccabijem. Došlo je do izražaja da trener cijelo vrijeme praktički nije odustao od svojih 11 ili 12 igrača. Bilo je vrijeme da posegne za činjenicom, koju je naglasio. To je da ima puno igračima, kojima vjeruje. Međutim, nije ih iskoristio kada je bilo vrijeme za to. Ovdje se radi o psihološkom stanju igrača i momčadi, a to je bilo nemoguće izbjeći nakon pobjede i putovanja te svega što momčad ima iza sebe odnosno da bude na maksimumu protiv suparnika koji je jako dobar. Lokomotiva je to pokazala protiv Hajduka i nemoguće je nadoknaditi pad igrača Dinama, koji nije bio onakav kao protiv Gorice. Bio je manji i opravdan te mislim da je to bila greška trenera, koji nije napravio ono za što je momčad složena. To su adekvatne zamjene na svim pozicijama i Dinamo to praktički ima te ne znam zašto to nije napravljeno. Sa strane Lokomotive to je bila sreća jer je naletjela na ozbiljnog protivnika, nego što je Gorica imala slučaj. Ne možete očekivati da uigrani sastav Lokomotive, koja je izbalansirana sa iskusnim i mladim igračima dobijete samo tako te mislim da je to bio problem Dinama.”

Dinamo je prekinuo niz od četiri uzastopne pobjede (dvije u prvenstvu i dvije u Europi).

“Momčad, koja je kvalitetno bolja od svog protivnika uđe u utakmicu gdje suparnik svojom energijom i djelovanjem na terenu pokaže da je tvrd orah. Teško se oporavlja od nailaženja na zid i mora imati jako veliku sreću da zabije iz polušansi ili udaraca na gol. Dinamo nije doživio veliki kiks, a jesen treba završiti tamo gdje se trenutačno nalazi. Ako bude kiksao malo više, imat će problem.”

Poredak u HNL-u kaže da se Hajduk bodovno približio Dinamu (oboje imaju 19 bodova tako da izjednačeni odlaze na pauzu).

“Dinamo si je dopustio ovaj poraz zbog nekih stvari, a za mene to nije ništa negativno. Pozitivno je za HNL da momčad, koja je dosta jaka ne može pobjeđivati samo zbog toga. To se mora dokazati na terenu te da svoju snagu spoji u bodovima i golovima. Isto tako pozitivno je da imamo momčadi sa malim ulaganjima, koje mogu napraviti nered.”

Kako vam se činio Hajduk, koji je dobio Vukovar i došao do treće pobjede zaredom?

“Hajduk nije oduševio. Protiv Vukovara bio je slab, a ova pobjeda ne bi ga trebala zadovoljiti. Ako ga zadovoljava, nema previše šanse. Momčad i način igre bili su izmijenjeni, ali uvijek ima pojedince koji rješavaju utakmice. Nije nikoga impresionirao, a treneru će trebati puno vremena da napravi nešto po pitanju kvalitete, sigurnosti i stabilnosti. Mislim da je rezultat puno bolji od prezentacije na terenu.”