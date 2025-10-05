UŽIVO OD 18:45 / LOKOMOTIVA – DINAMO Stigli sastavi, evo za koga se odlučio Kovačević

Trener Dinama nije skrivao da je spreman za promjene u sastavu za Lokomotivu.

"Kad igraš na tri fronta moraš imati širinu. Svi igrači dobro rade i nije me strah dati priliku igračima s klupe. Nemamo ozljeda, a Stojković i Soldo se vraćaju nakon kartona. Gledat ćemo da igrači energetski budu na maksimumu jer Lokomotiva je trkački dobra momčad. Spoj su iskustva i mladosti, kolega Jelavić to je jako dobro posložio. Morat ćemo se dobro pripremiti”, rekao je.

