UŽIVO OD 18:45 / LOKOMOTIVA – DINAMO Stigli sastavi, evo za koga se odlučio Kovačević

Lokomotiva od 18:45 dočekuje Dinamo na Maksimiru u utakmici devetog kola SHNL-a. Plavi u susret ulaze kao vodeća momčad hrvatskog prvenstva, ali i Europa lige nakon sjajne predstave u Bačkoj Topoli gdje su svladali Maccabi 3:1. Momčad Nikice Jelavića u posljednjem je kolu izgubila od Hajduka na Poljudu, a susret pratite u tekstualnom prijenosu Sport Kluba.

Stigli sastavi

Dinamo: Nevistić - Valinčić, Theophile-Catherine, McKenna, Goda - Mišić, Ljubičić, Bennacer, Lisica, Hoxha, Beljo

Lokomotiva: Posavec - Jukić, Diop, Kolinger - Bošković, Pajač, Subotić, Vešović - Vuković, Krivak, Stojaković

Tko nedostaje?

Jelavić ne može računati na Katića i Žapera, dok Kovačeviću na raspolaganju nisu Torrente i Pierre-Gabriel. 

Očekivani sastav Dinama

Kako je i najavljeno, očekuje se da će Dinamo na teren u promijenjenom sastavu. On bi mogao izgledati ovako:

OČEKIVANI SASTAV DINAMA:

Nevistić - Valinčić, Theophile, McKenna, Perez Vinlof - Ljubičić, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha

Kovačević najavio susret

Trener Dinama nije skrivao da je spreman za promjene u sastavu za Lokomotivu. 

"Kad igraš na tri fronta moraš imati širinu. Svi igrači dobro rade i nije me strah dati priliku igračima s klupe. Nemamo ozljeda, a Stojković i Soldo se vraćaju nakon kartona. Gledat ćemo da igrači energetski budu na maksimumu jer Lokomotiva je trkački dobra momčad. Spoj su iskustva i mladosti, kolega Jelavić to je jako dobro posložio. Morat ćemo se dobro pripremiti”, rekao je. 

Cijelu najavu pročitajte OVDJE

