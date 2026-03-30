Lokomotiva u norveški klub prodala igrača za 2,5 milijuna eura

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Lokomotiva je prodala 20-godišnjeg stopera Cheikha Mbackea Diopa norveškom prvoligašu SK Brannu. Prema pisanju tamošnjih medija, transfer bi trebao iznositi oko 2.5 milijuna eura, što je ranije najavio i nogometni insajder Lorenzo Lepore.

Time bi Diop postao najskuplje pojačanje u povijesti Branna. Dosadašnji rekord držali su stoper Martin Andresen, koji je 2005. plaćen dva milijuna eura, te ofenzivni veznjak Kristall Mani Ingason, za kojeg je 2025. izdvojeno 1.4 milijuna eura. Brann je prošle sezone završio na četvrtom mjestu i izborio kvalifikacije za Konferencijsku ligu, dok je u novu sezonu ušao s dva poraza u prva dva kola.

Iz Lokomotive su službeno potvrdili transfer i zahvalili se Diopu na doprinosu. Istaknuli su kako se u kratkom vremenu prometnuo u ključnog igrača obrane, zahvaljujući smirenosti, fizičkoj snazi i dobrom čitanju igre, čime je značajno pridonio čvrstini momčadi na početku sezone.

Ako se potvrdi odšteta od 2.5 milijuna eura, Diop će biti među najvećim izlaznim transferima u povijesti kluba, približno u rangu Lovre Majera koji je 2018. također otišao za tri milijuna eura. Na vrhu liste i dalje su Roko Šimić s transferom od četiri milijuna eura te Ivo Grbić s 3.5 milijuna eura.

Diop je u Lokomotivu stigao u rujnu 2024. iz albanskog niželigaša Labëria FC, nakon što je prethodno igrao za senegalski Wally Daan. Njegov razvoj ubrzao je trener Nikica Jelavić, koji ga je vodio u juniorima, a potom uveo u prvu momčad. Za seniore je upisao 22 nastupa i postigao jedan pogodak, od čega čak 18 ove sezone, gdje je bio standardan član početne postave.

Trenutno Lokomotiva zauzima osmo mjesto u SuperSport HNL-u, a Transfermarkt procjenjuje njegovu vrijednost na milijun eura.