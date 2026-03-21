Livaković je utakmicom protiv Lokomotive oborio rekord lige

via Guliver Image

Dinamo je u 27. kolu SuperSport HNL-a na Maksimiru uvjerljivo svladao Lokomotivu s 5:0, ostvarivši tako svoju najveću prvenstvenu pobjedu ove sezone. Glavne uloge imali su Dion Drena Beljo, koji je zabio svoj drugi uzastopni hat-trick (3., 29., 75.-11 m), te Luka Stojković s dva pogotka (40., 69.). Ovim slavljem Dinamo je zadržao deset bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka.

Susret je obilježio i važan jubilej. Dinamov vratar Dominik Livaković upisao je 305. nastup u domaćem prvenstvu, čime je postao rekorder među vratarima i prestigao Ivicu Solomuna, koji je dosad držao vrh s 304 odigrane utakmice.

Livaković je do ovog dosega došao braneći za dva kluba – 90 puta nastupio je za Zagreb, a čak 215 puta za Dinamo, potvrdivši kroz godine status jednog od najpouzdanijih čuvara mreže u ligi. Tijekom karijere osvojio je šest naslova prvaka te čak 133 puta sačuvao svoju mrežu netaknutom.

Ivica Solomun, s druge strane, svoje je nastupe skupio igrajući za Varteks, Belišće i Slaven Belupo u razdoblju od 1992. do 2004. godine. Zanimljivo, tijekom karijere upisao se i među strijelce, postigavši pogodak iz kaznenog udarca za Varteks protiv Vukovara 2000. godine.