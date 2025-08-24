Livaja nakon pobjede nad Osijekom: ‘Žuti karton? Mlad sudac’

Podijeli :

Foto: hajduk.hr

Hajduk je u četvrtom kolu HNL-a porazio Osijek s 2:0 te je tako zadržao korak uz vodeći Dinamo. S druge strane, Osijek ima dva boda, ali je problem što u sva četiri kola nisu postigli niti jedan pogodak. Nakon utakmice utakmicu je prvi prokomentirao kapetan Hajduka Marko Livaja

“Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, zasluženo smo pobijedili. Nismo imali način izaći prvih 20 minuta u prvom i drugom dijelu, ali smo na kraju zasluženo pobijedili. Imali smo turbulentno razdoblje na početku sezone, ali ćemo samo rasti.”

“Napadač živi od gola i drago mi je što sam pomogao momčadi. Drago mi je da smo pobijedili, čeka nas derbi i nadamo se da ćemo pobijediti Rijeku.”

“Sudac je mlad, ne znam što se dogodilo. Čekao sam Karačića, to sam mu rekao, a onda sam dobio žuti karton.”

“Rijeka je dobra momčad, pokazali su da su dobri, bit će teška utakmica, imaju Fruka koji može riješiti utakmice, ali igramo dobro i idemo po tri boda.”, rekao je za MaxSport