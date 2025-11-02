Lyon cijelu utakmicu odigrao s igračem manje, izvukli su bod kod Bresta

Podijeli :

photo by Peter Lous / EYE4images/DeFodi Images by Guliver

U posljednjoj utakmici 11. kola francuskog prvenstva nogometaši Bresta i Lyona odigrali su bez pogodaka.

Lyon je već u 7. minuti ostao s igračem manje, jer je zbog preoštrog starta isključen branič Hans Hateboer. No, domaća momčad nije uspjela iskoristiti brojčanu prednost.

Vodeći PSG ima 24 boda, dva više od Marseillea i Lensa. Po 20 bodova imaju Lille, Monaco i Lyon. Brest je sa 10 bodova na 13. poziciji.

Ligue 1 - 11. kolo