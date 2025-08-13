Donnarummin menadžer: PSG je pokazao nula poštovanja, šokirani smo odlukom

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver Image

Talijanski vratar Gianluigi Donnarumma odlučio je napustiti PSG. Iako je prošle sezone s klubom osvojio Ligu prvaka i francusko prvenstvo, pregovori o novom ugovoru nisu urodili dogovorom

Zbog toga ga trener Luis Enrique nije uvrstio u momčad za UEFA Superkup protiv Tottenhama. O situaciji se oglasio i njegov menadžer Enzo Raiola.

“Šokirani smo postupcima PSG-a. Pokazali su nula poštovanja prema Donnarummi nakon četiri godine u kojima je za njih branio. Razmatramo cijelu situaciju s pravnim timom. Gigio je bio čak i spreman na smanjenje plaće, ali PSG je promijenio uvjete po kojima je trebao potpisati novi ugovor”, rekao je Donnarummin agent za Sky Sports.