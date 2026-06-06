VIDEO / Mundijal Specijal: Upoznajte grupu D Svjetskog prvenstva i poslušajte kako je Nenad Bjelica najavio Tursku

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Pet dana prije početka Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi stigli smo do šeste epizode našeg Mundijal Specijala. Na red je stigla skupina D u kojoj igraju Sjedinjene Američke Države, Australija, Turska i Paragvaj. Tursku je predstavio hrvatski trener Nenad Bjelica, o Paragvaju je pričao novinar Telesporta i analitičar Tribine.hr Mihovil Topić, o SAD-u je govorio Nemanja Vučićević, bivši srpski nogometaš dok je Australiju predstavio podcaster Football Through Spectaclesa Marino Lučić.

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