Legenda Nerazzurra: Inter ima rješenje za Yamala

Inter i Barcelona prošlu su srijedu odigrali uzbudljiv okršaj na Montjuicu koji je završio 3:3, a sada je došao i red na uzvrat na San Siru. Uoči utakmice je zanimljivu izjavu dao Ivan Zamorano koji je otkrio kako zaustaviti Yamala.

Legenda Intera naznačio je kako Nerazzurri imaju posebno oružje..

“Očekujem otvorenu utakmicu. Samo pogledajte sastave i igrače koji mogu sami odlučiti utakmicu. Međutim, odluka o tome tko će proći visi u zraku, ali Inter ima posebno oružje. To je atmosfera na San Siru. To mogu reći jer sam iz prve ruke osjetio to.

Daje vam nevjerojatnu energiju i može napraviti razliku u izjednačenim utakmicama. S druge strane stoji Barcelona koja igra sjajan nogomet. Iako ima mnogo mladih igrača, Flickova momčad je zrela. Znaju kako prilagoditi svoj pristup. Inter i Barcelona imaju različite filozofije, ali su i slični u jednom segmentu.

Obje ekipe igraju bolje s loptom nego bez nje. Inzaghijeva ekipa će morati čuvati posjed što je više moguće, oduzimajući tako Barceloninu sigurnost. Neće biti lako, ali to će biti ključ utakmice. Ekipa s većom kontrolom lopte izborit će finale. U svakom slučaju, ne znam možemo li očekivati mnogo golova. Nije zagarantirano. Možda nećemo vidjeti reprizu prve utakmice koju su usmjerila dva gola Intera koja su natjerala Barcelonu na napadanje.”

Nekadašnji čileanski napadač dotaknuo se i Inzaghijeve izjave u kojoj talijanski strateg naglašava kako se mora zaustaviti protok lopte do Laminea Yamala.

“Ako igrač svjetske klase ima svoj dan, teško ga je zaustaviti. Možete ga jedino pokušati limitirati. Vjerujem kako će Inzaghi pronaći pravi odgovor. Dvije stvari mi padaju napamet: prvo je anticipacija. Inter ne bi trebao čekati da on primi loptu, to bi bilo kao da mu omogućite da napravi prvi potez. Druga stvar koju trebaju napraviti je limitirati igrače koji ga upošljavaju kako bi smanjili broj njegovih dodira.”

Zamorano je uvjeren kako su i Inter i Barcelona favoriti u Munchenu.

“Tkogod prođe u finale osvojit će trofej.”