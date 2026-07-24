Španjolski savez upozorio na prevare uoči utakmice s Hrvatskom

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver Image

Španjolski nogometni savez (RFEF) upozorio je u petak da su otkrivene lažne internetske stranice koje nude ulaznice za nadolazeće utakmice aktualnog svjetskog prvaka Španjolske s Hrvatskom i Češkom, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE.

RFEF je pojasnio u priopćenju da ulaznice za utakmice španjolske reprezentacije u Sevilli i Oviedu još nisu puštene u prodaju.

Riječ je o susretima Lige nacija koje će Španjolska odigrati 29. rujna na stadionu Sanchez-Pizjuan u Sevilli protiv Hrvatske (20.45 sati) te 3. listopada na stadionu Carlos Tartiere u Oviedu protiv Češke (20.45 sati).

Savez je pozvao navijače na najveći mogući oprez pri posjećivanju internetskih stranica koje nude ulaznice, upozorivši da su neke specijalizirane za internetske prijevare.

Početak službene prodaje ulaznica u Španjolskoj bit će obznanjen putem službenih komunikacijskih kanala RFEF-a. Nakon te objave ulaznice će biti dostupne isključivo putem službene internetske stranice Španjolskog nogometnog saveza, navodi se u priopćenju.

Hrvatski nogometni savez obično na svojoj stranici daje obavijesti hrvatskim navijačima o načinu i rokovima kupnje ulaznica.

Pobjeda Španjolske od 1:0 nad Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva odigranom u nedjelju izazvala je euforiju u zemlji. Na dočeku igrača u Madridu okupilo se oko dva milijuna navijača.