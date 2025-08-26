Layec sam analizirao sudačke odluke, o Osijeku i Hajduku ni riječi

Podijeli :

PhotoNews/Panoramic via Guliver Images

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 4. kola Hrvatske nogometne lige.

O derbiju kola između Osijeka i Hajduka nije bilo ni riječi.

Ovo je cijela analiza:

POVEZANO Livaja nakon pobjede nad Osijekom: ‘Žuti karton? Mlad sudac’ Hajduk velikom pobjedom ulovio Dinamo, Osijek na dnu bez pogotka

“Situacija br. 1: SLAVEN BELUPO – LOKOMOTIVA (84. minuta); gruba igra

U trenutku kada je igrač domaće momčadi br. 9 udario loptu prema naprijed i probao je sustići, startao je na potkoljenicu suparničkog igrača (start otvorenim đonom – kramponima u potkoljenicu ispruženom nogom). Sudac, koji je bio savršeno pozicioniran, isključio je igrača zbog grubog prekršaja.

VAR je brzo potvrdio odluku suca.

Odluka suca u potpunosti je ispravna zbog siline prekršaja, mjesta prekršaja – potkoljenica i opasnost od ozljede, uz naglašenu važnost zaštite igrača od mogućih teških ozljeda.

Situacija br. 2: RIJEKA – VARAŽDIN (24. minuta); kazneni udarac (igranje rukom)

Budući da ruka domaćeg braniča nije bila u prirodnom položaju te je bila odmaknuta od tijela, sudac, koji je bio u vrlo dobroj poziciji, dosudio je kazneni udarac.

Sukladno Pravilima nogometne igre i našim tehničkim smjernicama odluka suca je ispravna.

U VAR sobi, prije nego što je sudac dosudio kazneni udarac, čujemo kako VAR i AVAR međusobno razgovaraju o potencijalnom kaznenom udarcu.”