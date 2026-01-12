Laporta ‘opleo’ po igračima Reala: ‘Iznenadilo me takvo ponašanje’

Podijeli :

Stringer/REUTERS via Guliver

Barcelona je pobijedila Real Madrid u španjolskom Superkupu, koji je u nedjelju odigran u Saudijskoj Arabiji. Završilo je 3:2, a iako su kući odnijeli trofej i medalje, Katalonci su željeli i više.

Predsjednik kluba Joan Laporta, naime, nije bio posve zadovoljan ponašanjem igrača Reala. Tijekom dodjele pehara jasno se vidjelo kako zvijezda Madriđana Kylian Mbappé poziva suigrače da odmah nakon preuzimanja srebrnih medalja napuste teren i ne gledaju igrače Barcelone kako podižu trofej i slave.

“Iznenadilo me što nam nisu stali u špalir. Moraš biti velikodušan i pokazati poštovanje i u pobjedi i u porazu. Mi smo bili puni poštovanja u pobjedi“, rekao je predsjednik Barcelone Joan Laporta.

Dodao je kako se igrači Barcelone nisu tako ponašali nakon utakmice u Madridu 26. listopada, kada je Real slavio 2:1.

“Bili su ljuti jedni na druge nakon te utakmice, ali su se ponašali odlično. Istina je da im je bilo teško, ali već tada su vjerovali da su zaslužili pobjedu“, rekao je Laporta za radio RAC1.

Laporta je također potvrdio da mu je predsjednik Reala Florentino Perez srdačno čestitao na osvojenom Superkupu.