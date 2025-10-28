Real šalje mladu zvijezdu na posudbu?

Nakon ozljede tetive izgubio je povjerenje trenera pa sve glasnije kruže špekulacije o zimskoj posudbi.

Njemački novinar Florian Plettenberg s Sky Sportsa tvrdi da je Real otvoren za mogućnost da Endricka pošalje u Bundesligu, gdje ga želi Stuttgart, dok prema pisanju AS-a, klub koji ga dovede morao bi pokriti plaću od oko 1.7 milijuna eura za pola godine.

🚨⚪️ #Endrick wants to leave Real Madrid in the winter to gain more playing time. The 19 y/o talented striker has yet to make an appearance this season. Real Madrid are even open to the idea of a loan move to the Bundesliga. Contract valid until 2030. @berger_pj @SkySportDE… pic.twitter.com/F9RhL5MwvL — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 25, 2025

Interes pokazuju i Marseille, PSG te Juventus. Zbog jake konkurencije u napadu Reala, teško je očekivati da će uskoro dobiti priliku, a u Madridu strahuju da bi zbog manjka minutaže mogao propustiti Svjetsko prvenstvo i usporiti razvoj karijere.