Francuski reprezentativac dogovorio novi ugovor s Real Madridom

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Xavi Bonilla/DeFodi Images via Guliver

Dok traje Svjetsko prvenstvo, klubovi ne miruju pa je tako Real Madrid ovoga ljeta dogovorio transfere Marca Cucurelle, Denzela Dumfriesa i Bernarda Silve, a sada je dogovorio i novi ugovor s jednim od sadašnjih igrača.

Riječ je o francuskom nogometašu Aurelienu Tchouameniju koji se trenutačno nalazi na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi gdje njegova ekipa večeras igra svoju utakmicu četvrtfinala protiv Maroka.

Francuzu trenutačni ugovor vrijedi do 2028. godine, no u Madridu ništa nisu htjeli prepustiti slučaju te su Tchouameniju ponudili novi ugovor koji će vrijediti do 2031. godine. Kako javlja Fabrizio Romano, sve je dogovoreno te bi Francuz ubrzo trebao potpisati svoj novi ugovor s Real Madridom.

Ta vijest važna je i za Manchester United koji je htio dovesti Francuza u svoje redove. Međutim, Tchouamenijeva plaća ipak je bila previsoka za Crvene vragove te uz to Real Madrid nije imao namjere prodati svog važnog veznjaka.