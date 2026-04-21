Nogometaše Sociedada dočekalo 100 tisuća navijača nakon osvajanja trofeja Kupa kralja

Nogometaši baskijskog Real Sociedada, među kojima hrvatski reprezentativci Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić, proslavili su u ponedjeljak u gradu San Sebastianu osvajanje španjolskoj Kupa pred 100.000 navijača.

Real Sociedad je u subotu navečer pobijedio Atletico Madrid boljim izvođenjem jedanaesteraca u finalu odigranom u Sevilli, nakon što je rezultat bio 2:2.

Euforični navijači su od 2020. godine, kada je također bio osvojen Kup, čekali na neku titulu.

Igrači su im, vozeći se u plavo-bijelom autobusu bez krova, u centar grada donijeli pehar.

“Ovaj trofej zauvijek ćemo nositi u svojim srcima. A ovaj pogled nema cijenu“, rekao je kapetan Mikel Oyarzabal (28) u obraćanju s balkona gradske vijećnice pred tisućama okupljenih. Publika je strijelcu pogotka u finalu skandirala „Mikel, Zlatna lopta“, referirajući se na nagradu za najboljeg nogometaša svijeta, koja bi prema njihovom mišljenju trebala pripasti upravo njemu.

Na ulicama San Sebastiana okupilo se oko 100.000 ljudi, prenijeli su španjolski mediji pozivajući se podatak lokalne vlasti.

Baskijska momčad, koja je u prvom dijelu sezone bila potonula, probudila se krajem prosinca kada je na klupu sjeo novi trener Pellegrino Matarazzo. Trenutno zauzima sedmo mjesto u prvenstvu.

“Hvala vam što ste mi od prvog trenutka pokazali kako se voli Real Sociedad“, rekao je Matarazzo tijekom proslave. “No, osjećam da je ovo samo početak“, poručio je.