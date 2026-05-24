Mbappe je ponovno najbolji strijelac La Lige: Pridružio se Messiju i Cristianu Ronaldu

Kylian Mbappé ponovno je osvojio trofej Pichichi, namijenjen najboljem strijelcu La Lige. Napadač Reala postigao je gol u posljednjem kolu protiv Athletic Bilbaa, čime je sezonu završio s 25 ligaških pogodaka i osigurao naslov najboljeg strijelca.

Ekskluzivno Društvo : Ovim uspjehom, Mbappé se pridružio elitnom društvu igrača koji su u posljednjih 38 godina obranili titulu najboljeg strijelca u Španjolskoj, uz Cristiana Ronalda i Lionela Messija.

: Ovim uspjehom, se pridružio elitnom društvu igrača koji su u posljednjih 38 godina obranili titulu najboljeg strijelca u Španjolskoj, uz Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Konkurencija : Iza njega su ostali kosovski reprezentativac Vedat Muriqi s 23 pogotka i Ante Budimir, napadač Vatrenih, koji je sezonu završio s 17 golova. Dvoznamenkasti učinak imali su i Barcelonini Ferran Torres i Lamine Yamal, obojica s po 16 pogodaka.

: Iza njega su ostali kosovski reprezentativac Vedat Muriqi s 23 pogotka i Ante Budimir, napadač Vatrenih, koji je sezonu završio s 17 golova. Dvoznamenkasti učinak imali su i Barcelonini Ferran Torres i Lamine Yamal, obojica s po 16 pogodaka. Udarci na Gol: Osim postignutih golova, Mbappé je predvodio ligu i po broju udaraca na gol, što dodatno potvrđuje njegovu konstantnu opasnost za suparničke obrane tijekom cijele sezone.

Unatoč njegovim individualnim uspjesima, sezona za Real Madrid bila je ispod očekivanja jer klub nije osvojio nijedan trofej. Završnica prvenstva na Santiago Bernabéu bila je obilježena emotivnim oproštajima, uključujući one Danija Carvajala i Davida Alabe. Ipak, Mbappéova sezona još jednom je potvrdila njegovu ključnu ulogu u Realu i status jednog od najdominantnijih napadača europskog nogometa.