UŽIVO OD 21 / BiH protiv Švicarske igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu

Bosna i Hercegovina je u prvom susretu skupine B remizirala s domaćinom Kanadom, a u drugoj utakmici čeka ih favorit skupine Švicarska koja je u prvom kolu kiksala protiv Katara kojemu je to bio prvi bod u povijesti na Svjetskom prvenstvu. Od 21 sat će Zmajevi na SoFi stadionu u Inglewoodu, okolici Los Anglesa, igrati još jednu važnu utakmicu. Prijenos je na HRT-u 2, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Tko je favorit?
Kladionice u ovom susretu prednost daju Švicarskoj koja je i favorit za osvajanje skupine B. Na njihovu pobjedu kvota je 1,55 što im daje 64,52% šanse za pobjedu. Na pobjedu BiH kvota je 6,25 pa Zmajevi za pobjedu imaju 16% šanse.
Hoće li igrati Edin Džeko?
Uoči utakmice Sergej Barbarez govorio je i o Edinu Džeki te nije htio otkriti hoće li BiH "dijamant" igrati. Na pitanje o kapetanu BiH odgovorio je: "Ne znam hoće li igrati. Ustvari, znam, ali neću vam reći.
Kako je susret najavio izbornik BiH?
Sergej Barbarez. izbornik BiH govorio je o susretu sa Švicarskom, a posebno je istaknuo pritisak i ambicije obje reprezentacije.
Tko sudi?
Sudac utakmice je Portugalac Joao Pedro Pinheiro kojega Bosna i Hercegovina pamti sa susreta protiv Austrije. Tada je BiH bila na korak od pobjede kojom bi bez play-offa izborili Svjetsko prvenstvo, ali su na kraju remizirali 1:1 i Austrija je izborila svoje mjesto na Mundijalu da bi to Zmajevi napravili nakon baraža gdje su nakon penala pobijedili Wales i Italiju.
Švicarskoj je također sudio jednom, a bilo je to u kvalifikacijama za Euro 2024. godine. U listopadu 2023. bio djelitelj pravde na utakmici Švicarske i Bjelorusije koja je završila 3:3.
Kako je prošla Švicarska u prvom kolu?
Švicarska je protiv Katara u prvom kolu bila veliki favorit te su taj status većinu susreta u opravdali. Breel Embolo je u prvom poluvremenu iz prvog kaznenog udarca u povijesti za Švicarsku zabio za 1:0 da bi u drugom dijelu Švicarci promašili brojne prilike. Na kraju im se to obilo u glavu u 94. minuti kada je Miro Muheim nakon duela s Boualemom Khoukhijem zabio autogol za 1:1. Tako je Katar osvojio svoj prvi bod u povijesti, a Švicarska je propustila preuzeti kontrolu skupine B.
Kako je prošla BiH u prvoj utakmici?
Bosna i Hercegovina je u prvoj utakmici remizirala 1:1 s domaćinom Kanadom. Zmajeve je u vodstvo doveo Jovo Lukić u 21. minuti da bi Kanada nakon dominacije ipak izjednačila golom Cylea Larina u 78. minuti i to nakon samo dvije minute provedene na terenu. BiH je to bio prvi bod na Svjetskom prvenstvu nakon 12 godina, a domaćinu Kanadi prvi bod uopće u povijesti.
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