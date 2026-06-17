Real Madrid službeno potvrdio dolazak zvijezde Cityja, neće platiti ni centa odštete

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AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Real Madrid službeno je objavio dolazak novog igrača.

Real je potvrdio dolazak Bernarda Silve. Kraljevski klub i portugalski reprezentativac postigli su dogovor prema kojem će Silva nositi dres madridskog velikana do 30. lipnja 2028. godine.

Silva je iz Manchester Cityja stigao bez centa odštete, a za Građane je to sada ‘veliki udarac’.

Portugalski veznjak je u Manchester City došao 2017. godine iz Monaca, i od tada je odigrao ukupno 460 utakmica, zabio 76 golova i upisao 77 asistencija za engleski klub. S Manchester Cityjem je osvojio ukupno 19 trofeja – šest u Premier ligi, pet u engleskom Liga kupu, po tri u FA kupu i Community Shieldu i po jedan u Ligi prvaka i na Svjetskom klupskom prvenstvu. Imenovan je kapetanom kluba u svojoj posljednjoj sezoni na Etihadu.

Kao igrač Manchester Cityja izabran je u idealnu momčad Premier lige u sezonama 2018./19. i 2021./22., kao i u najbolju momčad Lige prvaka u sezoni 2022./23.

Sada 31-godišnji veznjak zajedno s Portugalom sudjeluje na Svjetskom prvenstvu gdje prvu utakmicu igra u srijedu protiv DR Konga. Za reprezentaciju Portugala odigrao je ukupno 109 utakmica.. Realu će se pridružiti nakon Svjetskog prvenstva.

Službeno predstavljanje novog pojačanja Kraljeva trebalo bi uslijediti nakon Svjetskog prvenstva.