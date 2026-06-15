Igrač Seville osuđen na osam i pol godina zatvora zbog seksualnog napada

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Sportklub

Zločin se dogodio 1. rujna 2024. godine u Mirovoj kući u rezidencijalnoj četvrti Torre en Conill u mjestu Bétera pokraj Valencije.

Španjolski nogometaš Rafa Mir (28) osuđen je na osam i pol godina zatvora zbog seksualnog napada na djevojku, odlučio je sud u Valenciji. Presuda još nije pravomoćna.

Zločin se dogodio 1. rujna 2024. godine u Mirovoj kući u rezidencijalnoj četvrti Torre en Conill u mjestu Bétera pokraj Valencije.

Prema presudi, Rafa Mir je dobio sedam godina zatvora za seksualni napad te dodatnih 18 mjeseci zbog nanošenja tjelesnih ozljeda. Sud mu je izrekao i desetogodišnju zabranu približavanja žrtvi na manje od 500 metara, kao i obvezu isplate 14 tisuća eura odštete za tjelesne ozljede te 50 tisuća eura za pretrpljene duševne boli.

U istom postupku osuđen je i Mirov prijatelj, nogometaš Pablo Jara. Njemu je izrečena kazna od dvije godine zatvora za seksualni napad te dodatnih šest mjeseci zbog kaznenog djela protiv moralnog integriteta, koje se odnosi na drugu žrtvu.

Jara je dobio i petogodišnju zabranu približavanja žrtvi, a naloženo mu je plaćanje 280 eura za tjelesne ozljede te 6.000 eura odštete za duševne boli.

Tijekom suđenja žrtva je svjedočila da joj je Mir stajao vrlo blizu te da je više puta izrazila želju da napusti kuću. Sud je nakon završetka postupka naložio pokretanje istrage o mogućem lažnom svjedočenju lokalnih policajaca iz Bétere, koji su među prvima bili uključeni u slučaj.

Tko je Rafa Mir?

Rafa Mir je španjolski napadač koji je od 2021. godine član Seville, dok je prošlu sezonu proveo na posudbi u Elcheu.

Nogometni put započeo je u Valenciji, a tijekom karijere nastupao je i za Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest i Huescu. U španjolskoj La Ligi upisao je 162 nastupa i 40 pogodaka.