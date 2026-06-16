Rüdiger potpisao novi ugovor s Realom: ‘Neki ljudi su me možda otpisali…’

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver Image

Real Madrid produžio je ugovor s 33-godišnjim njemačkim braničem Antoniom Rüdigerom za godinu dana, do lipnja 2027., objavio je klub u utorak

Stoper, čiji je prethodni ugovor trebao isteći na kraju sezone 2025./26., dio je Realove obrane otkako je došao slobodnim transferom iz Chelseaja 2022. godine.

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Rüdiger je za Kraljevski klub odigrao 182 utakmice i osvojio osam trofeja do sada, uključujući Ligu prvaka, La Ligu, Kup kralja i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Njegovu posljednju sezonu poremetile su ozljede, što ga je ograničilo na 26 nastupa u svim natjecanjima.

“Obnova mog putovanja s Real Madridom je ponosan trenutak, ali više od svega, to je predanost preokretanju stvari zajedno sa suigračima“, rekao je Rüdiger u objavi na Instagramu nakon objave produženja ugovora.

“Prolazimo kroz zahtjevnu fazu. Neuspjesi su nas testirali, ali ovo je upravo mjesto gdje želim biti. Neki ljudi su me možda otpisali nakon ozljeda, ali to me samo još više motiviralo. Dakle, hvala vam na tome.“