Ćaleta-Car: Pobijedit ćemo Atletico i osvojiti Kup kralja

Podijeli :

xRicardoxLarreinax

Hrvatski nogometni branič Duje Ćaleta-Car vjeruje da će u subotu s Real Sociedadom pobijediti s 2-1 u finalu španjolskog Kupa protiv Atletico Madrida, koje se igra u Sevilli.

“Atletico je velika momčad, ali mi dolazimo mentalno i fizički spremni. Imamo sve potrebno kako bismo ga pobijedili,” izjavio je 29-godišnji hrvatski reprezentativac u intervjuu španjolskim novinama ABC objavljenom u petak.

Upitan koji rezultat očekuje, odgovorio je: “Pobijedit ćemo sa 2-1”.

Real Sociedad je svoj posljednji trofej osvojio 2020. i to upravo Kup. Tada je, također na stadionu La Cartuja, slavio protiv svog najvećeg rivala Athletic Bilbaa. Baski, sedmoplasirani u španjolskom prvenstvu, sada će se ogledati s četvrtoplasiranim Atleticom koji je ovaj tjedan izborio polufinale Lige prvaka eliminiravši Barcelonu.

Ćaleta-Car, međutim, ne smatra madridsku ekipu favoritom u ovoj utakmici.

“Neće im biti lako. U energiji i motivaciji neće nas pobijediti. Tako da vjerujemo u pobjedu,” izjavio je. “Pobijede li pak oni, pružit ćemo im ruku i čestitati,” dodao je.

Ćaleta-Car je ljetos došao iz francuskog Lyona u Real Sociedad i odigrao 26 utakmica. Kaže da je sada zadovoljan svojom igrom, što nije bio slučaj na početku sezone.

“Igrao sam sve bolje. Znam da mogu pružiti puno više,” rekao je.

On i hrvatski suigrač u klubu, 23-godišnji ofenzivni veznjak Luka Sučić, zadovoljni su što je krajem prosinca na klupu sjeo novi trener Pellegrino Matarazzo. Podigao je posrnulu ekipu, a puno vremena na terenu daje dvojici Hrvata koje za dva mjeseca čeka Svjetsko prvenstvo.

“Svi uživamo radeći s njim. Uvijek je za dijalog i voli pričati. Ne samo o nogometu nego i o životu i svakodnevici. Unio nam je drugačiju energiju, osjećamo se ugodno te smo predani radu,” ispričao je Ćaleta-Car. Objasnio je da im je 48-godišnji američko-talijanski trener s iskustvom iz Njemačke prenio pobjednički mentalitet i želju za dominacijom.

Ćaleta-Car je istaknuo da mu se jako sviđaju Real Sociedad, primorski grad San Sebastian i ljudi ondje. Stoper, rođen u Šibeniku, upitan je o sportskim uspjesima Hrvatske sa svega 3,8 milijuna stanovnika.

“Teško je to objasniti jer smo mala zemlja koja nema najbolju infrastrukturu, niti moćnu bazu kao velike zemlje iz Europe i svijeta. Sigurno utječe talent,” odgovorio je. “Hrvat ima prirodni talent za sport, a kada se natječe, zabavlja se. To je puno važnije nego što ljudi misle. I, naravno, imamo izraženi natjecateljski gen koji nam ne dopušta da se predamo. I patriotski gen. Borba za našu zemlju je sveta,” napomenuo je.

Ćaleta-Car je rođen 1996., godinu dana nakon završetka rata u Hrvatskoj i dvije godine uoči mirne reintegracije okupiranih dijelova zemlje. Njegov otac električar bio je u vojsci tijekom rata, a majka radi u staračkom domu.

“Ponekad pitam oca o ratu i kaže mi da je to bilo teško razdoblje, ali ne govori puno više od toga. Ne voli pričati o ratu, nego gleda prema budućnosti. Tako on razumije život. Rat nije dobar za nikoga,” ispričao je upitan o toj temi.

Rekao je da je njemu u djetinjstvu dobro išlo u školi, da doma nije stvarao probleme i da je samo htio igrati nogomet. Njegov šest godina stariji brat igrao je nogomet u Šibeniku, a s ocem je gledao njegove utakmice. Kao mali je ponekad igrao na poziciji defenzivnog veznog, ali gotovo uvijek stopera. Uzor mi je bio Barcelonin igrač Gerard Pique.

“Bio sam poslušan dječak koji se nije uvaljivao u nevolje. I rano sam otišao od kuće, sa 16 godina,” rekao je.

Tada je iz Šibenika otišao u Salzburg, austrijski klub koji daje priliku mladim igračima. “Ondje znaš da će ti doći ponuda nekog kluba iz Lige prvaka ili Europske lige, odigraš li dobro,” izjavio je.

Ćaleta-Car je u prvoj momčadi debitirao sa 17 godina, a kasnije je otišao u francuski Marseille pa engleski Southampton i onda se vratio u francusku ligu u Lyon. Iz tog kluba je došao na jednogodišnju posudbu u Real Sociedad. Baski bi ga mogli otkupiti za dva mjeseca.