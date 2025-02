Budimir: Kad god dođem u reprezentaciju želim igrati

Podijeli :

Jedan od najboljih strijelaca španjolskog prvenstva se osvrnuo na klupske ambicije, ali komentirao je i nadolazeće ispite u reprezentativnom dresu.

Hrvatski napadač Ante Budimir ove sezone briljira u dresu Osasune. U aktualnoj sezoni postigao je 12 golova u 22 nastupa, a u klubu koji trenutno drži osmo mjesto La Lige postao je prava zvijezda te s 33 godine igra vjerojatno i najbolji nogomet karijere.

Povodom sjajnog dosadašnjeg dijela sezone, hrvatski reprezentativac je dao veliki intervju za Sportske novosti. Za početak, usporedio je svoj javni status u regiji Navarri te u Hrvatskoj:

“Ne očekujem da će netko hodati iza mene kad dođem u Veliku Goricu i davati mi priznanje, tapšati me i diviti mi se da sam zvijezda. Ne bih to trebao očekivati od ljudi. Najbitnije mi je priznaje trenera i suigrača, da se u okruženju u kojem jesam osjećam prihvaćenim, voljenim, da funkcioniram dobro s njima, a kakva je slika o meni, koliko me tko zna ili ne zna, ostavit ću drugima da komentiraju.”

Osvrnuo se na posebnosti Osasune:

“Osasuna je specifičan klub, iako, bio sam već u jednom takvom, a to je St. Pauli u Njemačkoj. Ima posebnu kulturu. Prošao sam dosta zemalja, recimo Sampdoria ima veliku navijačku bazu. Osasuna je najduže iskustvo u mojoj karijeri, niti u Hrvatskoj nisam bio u nekom klubu tako dugo jer ovo mi je peta sezona. Imamo vrlo strastvene navijače, a ujedno čudesan miks s obiteljskim navijačima. To je klub cijele regije Navarre, svi vole Osasunu. Ima poseban identitet.”

Trener Jagoba Arrasate je nakon sedam godina napustio klub, prešavši u Mallorcu. Budimir je komentirao tu promjenu:

“Otišao je nakon sedam godina. Bili smo lani u sredini tablice La Lige, ali igrali smo ne tako davno dva finala, Kupa kralja i Superkupa, kao i kvalifikacije za Konferencijsku ligu gdje nismo prošli Club Brugge. Nije lako za klub nakon tako uspješnog razdoblja, međutim trudimo se dati sve od sebe, imamo dobru situaciju, osmi smo u prvenstvu, a u četvrtfinalu Kupa igramo s Real Sociedadom u četvrtak. To će biti vrlo bitna utakmica. Možemo napraviti korak prema Europi. Borba za polufinale Kupa nam je ključna točka sezone.”

Budimir se slaže kako momentalno igra najbolji nogomet u karijeri:

“Ovo što sada igram vrhunac je moje karijere, najbolje od mene. Imam kontinuitet, što je najvažnije. Nije bilo ozljeda, imam samopouzdanje, moje kvalitete dolaze do izražaja s obzirom na igru klubu.”

Dotaknuo se i situacije u reprezentaciji, a komentirao je i javnu percepciju da je podcijenjen:

“Izbornik govori i ponavlja da očekuje igrače koji su zdravi, spremni, igraju i pravi su. To želim nuditi, znam da je to maksimalno pod mojom kontrolom i u tome moram biti na visini. Trudim se. Naravno, ako bilo tko dođe u reprezentaciju, a ne želi igrati onda mislim da nešto ne štima. Tako i ja kad god dođem želim igrati. To će uvijek biti tako. Jedino s takvim pristupom svi možemo biti bolji, koliko nas god ima u reprezentaciji. Bio pozvan ili ne nastojao sam kroz Osasunu raditi svoj dio da izbornik ima razlog na mene računati. Želim biti u reprezentaciji i pomagati joj. Nastojat ću to i dalje raditi i iskoristiti sve što mogu. Ne mogu reći da nisam dobio minute, da nisam dobio prilike. Počet ću od zadnje utakmice u Splitu kad sam pogađao okvir gola. Imam osjećaj da mi u Osasuni od vratnice uđe u gol, a u reprezentaciji mi od vratnice izađe iz gola. Nastojat ću da to promijenim. Ne, naravno, da mi u Osasuni ne ulazi, a u Hrvatskoj da, nego da mi ulazi u oba dresa u kojima igram. U tom slučaju bih sigurno imao još veći kontinuitet u reprezentaciji. Trudit ću se učiniti sve što je s moje strane da bude tako.”

