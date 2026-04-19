Branič Reala zbog bolesti je izgubio šest kila, sada je primljen u bolnicu

Podijeli :

(AP Photo/Jose Breton) via Guliver Image

Mladi branič Raul Asencio završio je u bolnici nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja. Već nekoliko dana muči se s gastroenteritisom zbog kojeg je propustio susret Lige prvaka protiv Bayerna, a situacija se dodatno zakomplicirala. Zbog čestog povraćanja i gubitka čak šest kilograma u kratkom vremenu, u subotu je hospitaliziran.

Ovaj razvoj događaja samo je nastavak teškog razdoblja za mladog igrača. Osim zdravstvenih problema, nedavno je imao nesuglasice s trenerom Alvarom Arbeloom, zbog čega je izostao s nekoliko utakmica.

U klubu se nadaju da će liječenje ubrzati njegov oporavak, ali je gotovo sigurno da neće biti spreman za nadolazeći susret protiv Alavésa na Santiago Bernabéuu. Trebat će mu vremena da se fizički vrati na prijašnju razinu, posebno nakon značajnog gubitka tjelesne mase.

Čak i kada se oporavi, teško će doći do minutaže uz konkurenciju Antonija Rüdigera, Édera Militãa i Deana Huijsena. Zbog velike konkurencije na poziciji stopera, moguće je da će do kraja sezone imati vrlo ograničenu ulogu, što bi moglo utjecati na njegov status u klubu. Postoje i naznake da bi ga Real Madrid mogao prodati tijekom ljetnog prijelaznog roka.

Situaciju dodatno komplicira planirani dolazak barem jednog novog središnjeg braniča, što bi moglo dodatno smanjiti njegove šanse. Iako se očekuje odlazak Davida Alabe na kraju sezone, to neće nužno pomoći Asenciju jer uprava kluba želi smanjiti broj igrača u prvoj momčadi gdje god je moguće.