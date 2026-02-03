Barcelona nije Real: Blaugrana u drami izbacila krvnika najvećeg rivala za polufinale Kupa kralja

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Barcelona je osigurala polufinale Kupa kralja pobjedom od 1:2 na gostovanju kod Albacetea. Drugoligaš, koji je prethodno šokirao Real Madrid, pružio je snažan otpor, ali nije uspio kreirati novu senzaciju.

Katalonci su poveli u 39. minuti preko Laminea Yamala, a prednost je u drugom poluvremenu glavom udvostručio Ronald Araujo.

Albacete je u 87. minuti smanjio preko Javija Morena i zamalo izjednačio u dramatičnoj završnici, no obrana Barcelone uspjela je sačuvati prednost, dok je Ferranu Torresu u sudačkoj nadoknadi poništen pogodak zbog zaleđa.

Svojeg protivnika u polufinalu Barcelona će saznati nakon ždrijeba.