Barcelona nije Real: Blaugrana u drami izbacila krvnika najvećeg rivala za polufinale Kupa kralja

Barcelona je osigurala polufinale Kupa kralja pobjedom od 1:2 na gostovanju kod Albacetea. Drugoligaš, koji je prethodno šokirao Real Madrid, pružio je snažan otpor, ali nije uspio kreirati novu senzaciju.
Katalonci su poveli u 39. minuti preko Laminea Yamala, a prednost je u drugom poluvremenu glavom udvostručio Ronald Araujo.
Albacete je u 87. minuti smanjio preko Javija Morena i zamalo izjednačio u dramatičnoj završnici, no obrana Barcelone uspjela je sačuvati prednost, dok je Ferranu Torresu u sudačkoj nadoknadi poništen pogodak zbog zaleđa.
Svojeg protivnika u polufinalu Barcelona će saznati nakon ždrijeba.
