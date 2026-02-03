VIDEO / Arsenal je prvi finalist EFL Kupa

Arsenal je izborio finale Liga kupa pobjedom nad Chelseajem od 1:0 u uzvratnom susretu na Emiratesu.
Nakon što su u drugu utakmicu ušli s prednošću od 3:2 iz prvog sraza, prolazak su potvrdili kasnim pogotkom Kaija Havertza iz kontranapada u 97. minuti.
Vodeća momčad Premier lige u finalu će igrati protiv boljeg iz ogleda Manchester Cityja i Newcastlea, u kojem City brani prednost od 2:0. Taj susret igra se u srijedu od 21 sat.
Arsenalu će ovo biti deveto finale u povijesti, a tražit će svoj prvi trofej u ovom natjecanju nakon 1993. godine, budući da su sva tri finala odigrana u 21. stoljeću izgubili.
