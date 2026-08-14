La Liga samo na SK: Mourinhov Real sprema iznenađenja Barceloni, a ‘crni konji’ vrebaju iz sjene – evo što nas čeka u novoj sezoni

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Branislav Racko via Guliver

Pred nama je nova sezona LaLige, a nogometnu magiju sa španjolskih travnjaka ove godine ekskluzivno pratite na programima Sport Kluba.

Flickova Barcelona ulazi u prvenstvo kao branitelj naslova i prva meta konkurencije. Najveći izazov ponovno dolazi iz Madrida – Real je uz jak prijelazni rok i povratak Joséa Mourinha odlučan vratiti pehar na Bernabéu, dok Simeoneov Atlético iz sjene traži svoju priliku za proboj na vrh.

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Gusto će biti i u ostatku lige. Borba za europske pozicije nikada nije bila otvorenija, a povratak kultnih klubova iz druge lige jamči bespoštednu bitku za ostanak od samog starta.

Kao glavni “crni konji” sezone izdvajaju se Athletic Bilbao, koji bez europskih obveza i pod vodstvom Edina Terzića napada sam vrh, te Racing Santander, netipičan povratnik s atomskim napadom od 90 golova iz prošle sezone i prekaljenim Sergijom Canalesom. Iz drugog plana vreba i Valencia, čija bi mlada momčad uz iskusna pojačanja poput Guida Rodrígueza mogla opasno pomutiti račune favoritima u borbi za Europu.

Donosimo vam veliku analizu svih 20 klubova La Lige: provjerite stanje u svlačionicama, ključne transfere, trenerske zamisli i prognoze uoči starta nove sezone.

Veliki vodič za La Ligu uoči početka sezone 2026./27.

Španjolsko prvenstvo kreće s nekoliko otvorenih frontova. Barcelona brani naslov prvaka pred temeljito obnovljenim Real Madridom i Atléticom koji se ponovno pojačao kako bi smanjio zaostatak za vodećim dvojcem. Iza njih, Villarreal i Betis pokušat će učvrstiti svoje pozicije na mjestima koja vodi u Ligu prvaka, dok Athletic Club, Real Sociedad, Celta i Valencia ulaze u sezonu kao glavni kandidati za europske pozicije.

Borba za ostanak također neće biti jednostavna. Racing Santander, Deportivo i Málaga vraćaju se u Prvu ligu, no nisu jedini koji će iz kola u kolo ići u žestoku borbu za svaki zlata vrijedan bod vrijedan ostanka.

Barcelona: Prvak ponovno postavlja mjerila

Barcelona je osvojila svoj drugi uzastopni naslov prvaka s 94 boda, 95 postignutih pogodaka i samo šest poraza. Ostanak Hansija Flicka velika je prednost za Katalonce jer momčad u potpunosti vlada njegovim sustavom visokog pritiska, napada s velikim brojem igrača i može podići tempo u bilo kojem trenutku bez gubitka kontrole na terenu.

Odlazak Roberta Lewandowskog oduzima dio iskustva i vrhunske realizacije u kaznenom prostoru, no dolazak Anthonyja Gordona donosi iznimnu brzinu, agresivnost i sposobnost stvaranja viška na krilnim pozicijama. Englez je potpisao ugovor do 2031. godine i profilom se savršeno uklapa u visoke energetske zahtjeve Hansija Flicka. Čeka se i dolazak pojačanja nakon što je sve izglednije da će Ferran Torres prijeći u PSG.

Režija napada u rukama je Laminea Yamala, Pedrija i Danija Olma — trojca koji diktira tempo i stvara produkciju nedostižnu za većinu suparnika. Ipak, glavna prijetnja za Barcelonu leži u ovisnosti o njihovoj inspiraciji, ali i u visoko postavljenoj obrambenoj liniji koja lako postaje ranjiva. Unatoč tim taktičkim rizicima, Flick na raspolaganju ima najpouzdaniju momčad lige za rutinsko skupljanje više od 85 bodova.

Real Madrid: Mourinho preuzima momčad složenu za pobjede

Real Madrid završio je prošlu sezonu na drugom mjestu s 86 bodova, no opći je dojam bio razočaravajući jer je sezona okončana bez osvajanja vodećih trofeja. José Mourinho vratio se na klupu s jasnim zadatkom vraćanja natjecateljskog duha, obrambenog reda i prepoznatljivog pobjedničkog mentaliteta.

Klub je reagirao iznimno snažno u prijelaznom roku. Bernardo Silva donosi vrhunsku kontrolu u međuprostoru, Ibrahima Konaté jamči brzinu i moć u središtu obrane, dok Marc Cucurella i Denzel Dumfries drastično podižu opcije i kvalitetu na bočnim pozicijama. Svi oni već se nalaze u službenom kadru prve momčadi.

Glavni taktički izazov za Mourinha bit će usklađivanje Mbappéa, Viníciusa, Bellinghama i Bernarda Silve bez narušavanja obrambene ravnoteže. Portugalski stručnjak ima na rasporaganju profile za čvrst blok i blagovremenu tranziciju, ali i kvalitetu za potpunu dominaciju protiv momčadi iz donjeg dijela tablice. Ako uspije u tome da se momčad ne oslanja isključivo na individualne bljeskove, Real ima sve preduvjete za pretjecanje Barcelone.

Atlético Madrid: Više ravnoteže za maraton od 38 kola

Atlético je završio prošlo prvenstvo na četvrtom mjestu sa 69 bodova, iza ponajvećeg iznenađenja Villarreala, iako je stigao do finala Kupa kralja i polufinala Lige prvaka. Bili su iznimno opasni i natjecateljski nastrojeni u kup-sustavima, no previše nestabilni na gostovanjima izvan Metropolitána da bi do samog kraja ostali u utrci za naslov.

Dovođenja Álexa Grimalda i Mortena Hjulmanda rješavaju dva ključna nedostatka u igri. Grimaldo donosi vrhunski ubačaj, opasnost iz prekida i zadnji pas, dok Hjulmand jamči stabilnost i oduzete lopte ispred obrambenog reda.

Odlazak Antoinea Griezmanna primorava momčad na preraspodjelu kreativne odgovornosti. Julián Álvarez morat će preuzeti ulogu prve figure napada (ako ostane u klubu), uz podršku Álexa Baene, Thiaga Almade i Alexandera Sørlotha. Atlético posjeduje kvalitetu za priključak vodećem dvojcu, no mora drastično popraviti bodovni učinak protiv uvjetno slabijih suparnika.

Villarreal: Trenerska smjena podiže razinu neizvjesnosti

Villarreal je u prošloj sezoni bio jedina prava prijetnja vodećem trojcu. Završili su treći sa 72 boda i čak 72 postignuta pogotka, nošeni sposobnošću da kažnjavaju svakog otvorenijeg protivnika. Izazov će biti održati taj natjecateljski ritam pod vodstvom Iñiga Péreza, koji je potpisao ugovor do 2029. godine.

Novi trener zagovara agresivan pritisak, visoki tempo i izravne okomite napade, no trebat će mu vremena za adaptaciju kadra koji paralelno čeka i nastup u Ligi prvaka. Odlazak iskusnih lidera poput Danija Pareja zahtijeva potpunu rekonstrukciju sredine terena.

Klub ima dovoljnu količinu talenta za ponovni izbor borbe za sam vrh, ali mora značajno popraviti obrambenu ravnotežu jer su primili čak 46 pogodaka, što je znatno više od Barcelone ili Reala. Ulazak u Top 4 nameće se kao najrealniji cilj.

Real Betis: Pretvaranje neriješenih ishoda u pobjede

Betis je završio peti sa 60 bodova i samo osam upisanih poraza, no čak 15 neriješenih utakmica spriječilo ih je u ozbiljnijoj borbi za sam vrh. Manuel Pellegrini vodi iznimno stabilan i prepoznatljiv tim s tehnički potkovanim veznim redom i kontrolom posjeda.

Dolazak Facunda Bernala donosi prijeko potrebnu trkačku energiju, dok Fran García daje novu brzinu i dubinu po lijevoj strani. Glavni izazov bit će balansiranje Lige prvaka s obvezama u domaćem prvenstvu bez pada kontinuiteta. Betis će trebati više alternativa za Isca te veću ubojitost u protivničkom šesnaestercu.

Prema igračkoj kvaliteti i iskustvu trebali bi sačuvati mjesto među šest najboljih momčadi lige, no za napad na četvrtu poziciju morat će višak neriješenih rezultata pretvoriti u pobjede.

Athletic Bilbao: Sezona bez Europe za potpunu obnovu

Athletic je bio jedno od najneugodnijih razočaranja prošle sezone: završili su tek na dvanaestom mjestu, primili čak 58 golova i upisali samo četiri gostujuće pobjede. Edin Terzić preuzima klupu s jasnom misijom vraćanja tradicijske agresivnosti, tranzicije i obrambene čvrstine.

Izostanak iz europskih natjecanja može se pokazati kao ogromna prednost u odnosu na izravne konkurentne poput Villarreala, Betisa, Real Sociedada, Celte i Getafea. Udarno jezgro momčadi i dalje posjeduje visoku europsku kvalitetu, što se primarno odnosi na NicuWilliamsa, Oihana Sanceta, Danija Viviana i Iñakija Williamsa.

Specifična klupska politika dovođenja igrača ograničava djelovanje u prijelaznom roku i smanjuje širinu u slučaju ozljeda, ali istovremeno jamči visoku razinu kohezije. Ako Terzić podigne izvedbu na gostovanjima i ako San Mamés ponovno postane neosvojiva utvrda, Athletic bi trebao napraviti veliki skok prema vrhu.

Real Sociedad: Kup promijenio percepciju projekta

Real Sociedad je završio tek na desetom mjestu uz čak 61 primljeni pogodak, što je bio učinak znatno ispod renomea momčadi. Međutim, dolazak Pellegrina Matarazza potpuno je podigao igru i u konačnici donio osvajanje Kupa kralja pobjedom nad Atléticom.

Matarazzo inzistira na okomitom, intenzivnom i taktički fleksibilnom nogometu, u kojem bi važnu ulogu trebao imati hrvatski reprezentativac Luka Sučić, no i dalje mora stabilizirati obrambenu liniju koja previše lako dopušta prilike suparnicima. Odlazak Braisa Méndeza smanjuje kreativni potencijal, dok će obveze u Europskoj ligi zahtijevati stalnu rotaciju igrača.

Mikel Oyarzabal ostaje glavna figura i vođa momčadi, uz podršku iznimno plodne klupske akademije koja iznova izbacuje kvalitetna rješenja. Real Sociedad bi trebao popraviti dvoznamenkastu poziciju, no borba za sam vrh bit će iznimno zahtjevna.

Valencia: Corberán napokon može gledati prema vrhu

Valencia je završila deveta s 49 osvojenih bodova. Bili su iznimno čvrsti i natjecateljski nastrojeni na svojoj Mestalli, no upisali su čak deset gostujućih poraza uz 55 primljenih pogodaka. Ostanak Carlosa Corberána na klupi donosi prijeko potrebnu stabilnost za ovu mladu momčad.

Guido Rodríguez donosi dragocjeno iskustvo i taktičku zrelost u vezni red, dok Aliou Dieng i Justin de Haas šire opcije na deficitarnim pozicijama. Daljnji igrački razvoj Javija Guerre, Diega Lópeza i ostalih mladih snaga odredit će krajnji domet kluba.

Valencia ima potencijal za priključak europskim mjestima ako drastično popravi učinak izvan svog stadiona, no igračkom širinom i dalje zaostaje za Villarrealom ili Betisom.

Celta de Vigo: Europa stavlja na kušnju projekt Giráldeza

Celta je završila šesta s 54 boda i bila je jedna od najatraktivnijih i najugodnijih momčadi za gledanje, što smo imali prilike vidjeti i u Maksimiru u kojem se u četvrtom kolu Europske lige slavili 3:0 pobjedu protiv Dinama.

Claudio Giráldez izgradio je odvažan sastav koji inzistira na tečnoj cirkulaciji lopte i u kojem važnu ulogu igraju domaći igrači iz klupskog pogona.

Odlazak Óscara Mingueze osjetan je udarac, no Aleix Febas i Javi Galán stigli su kako bi sačuvali kvalitetu i širinu na bočnim pozicijama. Glavni upitnik bit će reakcija na obveze u Europskoj ligi, gdje će igranje u ritmu četvrtak-nedjelja zahtijevati znatno više rotacija.

Domaći teren Balaídos i neprolazni kreativni talent Iaga Aspasa i dalje su najjači aduti Celte. Ponavljanje šeste pozicije bilo bi golem uspjeh, a eventualni manji pad prema sredini tablice ne bi trebalo smatrati neuspjehom.

Getafe: Europa komplicira formulu koja je funkcionirala

Getafe je zauzeo sedmo mjesto unatoč tome što je postigao svega 32 pogotka tijekom cijele prvenstvene sezone. Njihova iznimna obrambena čvrstina, natjecateljski intenzitet i sposobnost dobivanja tvrdih utakmica objašnjavaju sakupljena 51 boda.

José Bordalás ostaje na klupi, no momčad je izgubila nekoliko važnih karika te se uz to mora prilagoditi novim obvezama u Konferencijskoj ligi. Mario Martín, Martín Satriano i Ramón Terrats donose svježinu i trku, ali bit će teško u potpunosti nadomjestiti izgubljeno iskustvo u sredini terena.

Getafe se nikako ne smije svesti samo na čvrstu i agresivnu igru: iznimno dobro brane vlastiti kazneni prostor i suparnicima daju vrlo malo čistih prilika. Najveći problem ostaje realizacija, pa će uz više utakmica i manje odmora biti teško ponoviti prošlosezonski domet.

Rayo Vallecano: Nova era bez ikone Óscara Treja

Rayo je završio na osmoj poziciji s 50 bodova, primarno nošen odličnim izvedbama na domaćem stadionu u Vallecasu. Beñat San José naslijedio je Iñiga Péreza i ima zadatak zadržati prepoznatljiv intenzitet bez slijepe kopije prethodnog sustava.

Odlazak u igračku mirovinu legendarnog Óscara Treja znači gubitak pravog vođe na terenu i glavnog kreativca. Značajne promjene dogodile su se u svim linijama momčadi, zbog čega će uvodna kola poslužiti za uigravanje, pri čemu će Isi Palazón morati preuzeti još veću ulogu.

Rayo posjeduje igračku kvalitetu za siguran boravak daleko od opasne zone, no ponavljanje plasmana u Top 8 zahtijevat će znatno veću konstantu na gostujućim terenima.

Sevilla: Ime i povijest više ne jamče europsku borbu

Sevilla je završila tek na trinaestom mjestu sa 43 boda, čak 60 primljenih pogodaka i upisana 19 poraza. Renome kluba u javnosti poziva na svrstati ih među kandidate za Europu, no izvedbe na terenu u posljednje vrijeme nalažu oprez.

Luis García Plaza preuzeo je klupu kako bi izgradio kompaktniju, organiziraniju i praktičniju momčad. Jon Guridi, Juan Iglesias i Arouna Sangante korisna su pojačanja za podizanje natjecateljskog nivoa, no proces obnove igračkog kadra još uvijek nije završen.

Glavni cilj kluba mora biti vraćanje stabilnosti, konsolidacija obrambenog reda i izbjegavanje borbe za ostanak. Eventualni priključak europskim pozicijama u ovom bi trenutku bio ugodno iznenađenje.

Espanyol: Kontinuitet za izbjegavanje novih stresova

Espanyol je prošlu sezonu okončao na jedanaestom mjestu s 46 bodova. Manolo González drži na okupu natjecateljski stabilnu momčad koja je znala reagirati u kriznim trenucima, iako su primili 55 golova i previše ovisili o učinku na domaćem terenu.

Prijelazni rok donio je značajne promjene u obrambenoj liniji i u veznom redu. Glavni prioritet bit će bolja zaštita vlastitog kaznenog prostora bez gubitka opasnosti u napadu, gdje Javi Puado ostaje najvažniji igrač u završnici.

Klub ima sve preduvjete za mirnu sezonu u sredini tablice, no eventualni lošiji ulazak u prvenstvo mogao bi ih ponovno približiti opasnoj zoni.

Levante: Iskustvo kao zalog za izbjegavanje drame

Levante je završio šesnaesti sa 42 boda te je osigurao ostanak u društvu najboljih u samoj završnici. Trener Luís Castro nastavlja sa svojom filozofijom koja teži nadigravanju, izlasku kroz posjed i hrabrom napadačkom nogometu.

Dovođenja Aisse Mandija i Enza Bardelija donose prijeko potrebno iskustvo i kvalitetu u zadnju liniju, iako je odlazak prekaljenog Joséa Luisa Moralesa velika praznina u napadu. Mladi Carlos Álvarez morat će preuzeti ulogu glavnog kreatora.

Momčad ima više potencijala od izravnih konkurenata u borbi za ostanak, no moraju drastično smanjiti broj primljenih pogodaka (61 u prošloj sezoni). Ako stabiliziraju obranu, ostanak ne bi smio doći pod znak pitanja.

Racing Santander: Povratnik s najvećim gornjim dometom

Racing je protutnjao drugom ligom osvojivši naslov s 82 boda i čak 90 postignutih pogodaka, što je bilo za 15 više od bilo kojeg drugog kluba. Njihov napadački nogomet bio je spektakularan, no 61 primljeni pogodak poziva na oprez u elitnom društvu.

Andrés Martín briljirao je s 23 pogotka i devet asistencija, dok dolazak prekaljenog Sergija Canalesa donosi klasu i iskustvo kakvo se rijetko viđa kod novih prvoligaša. Canales je potpisao ugovor do 2028. godine.

Asier Villalibre i Facundo González dodatno podižu igračku kvalitetu. Ako trener José Alberto López pronađe pravu obrambenu ravnotežu bez odustajanja od napadačkih principa, Racing je novak s najvećim šansama za stabilan prvoligaški život.

Deportivo La Coruña: Yeremay kao pokretačka snaga projekta

Deportivo je izborio izravni povratak u La Ligu osvajanjem drugog mjesta sa 77 bodova, 65 postignutih i samo 44 primljena pogotka. Bili su manje eksplozivni od Racinga, ali taktički znatno zreliji i uravnoteženiji. Antonio Hidalgo izgradio je momčad koja zna natjecateljski kontrolirati utakmicu i čuvati prednost.

Mladi Yeremay bio je prva figura napada s 11 pogodaka i deset asistencija u ključnom dijelu sezone. Leo Román, Lorenzo Amatucci i Jonathan Asp Jensen pojačavaju sve linije tima, no razlika u kvaliteti između prve i druge lige ostaje golema.

Stadion Riazor i vjerna publika bit će golem adut za skupljanje bodova, no klupska povijest ne smije zamagliti realnost: primarni i jedini cilj je osigurati prvoligaški status.

Deportivo Alavés: Još jedna sezona natjecanja na rubu

Alavés je završio četrnaesti sa 43 boda, upisavši samo četiri gostujuće pobjede daleko od svog stadiona. Quique Sánchez Flores nastavlja s pragmatičnim pristupom koji se bazira na čvrstoj obrambenoj formaciji, kontroli skoka i izravnoj tranziciji.

Momčad ulazi u novu sezonu s novim kadrovskim promjenama. Odlasci Jona Guridija i Asiera Villalibrea smanjuju napadački potencijal, dok se igrači koji su se vratili s posudbi tek moraju dokazati na ovoj razini.

Teren Mendizorroza i veliko iskustvo u borbi za goli život njihovi su glavni aduti. Unatoč tome, skromna napadačka produkcija ostavlja vrlo malo prostora za pogreške u obrani.

Osasuna: Slaba završnica poziva na hitnu reakciju

Osasuna je završila na sedamnaestom mjestu sa 42 boda nakon što je izgubila posljednjih pet prvenstvenih utakmica. Iako im je ukupna gol-razlika bila bolja od nekoliko klubova iznad njih, očajan finiš sezone i samo 10 osvojenih bodova na gostovanjima ozbiljni su znakovi upozorenja.

Luis Miguel Ramis mora hitno vratiti obrambenu čvrstinu, agresivnost u skok-igri i prepoznatljivu snagu stadiona El Sadar. Momčad i dalje u napadu predvodi hrvatski reprezentativac Ante Budimir, koji ostaje prva udarna igla i glavna opasnost iz prekida.

Osasuna ima dovoljno iskustva za ostanak u ligi, no brzi oporavak ne smije se uzimati zdravo za gotovo te će konačni plasman uvelike ovisiti o potezima do kraja prijelaznog roka.

Elche: Previše promjena u osjetljivom sustavu

Elche je završio petnaesti sa 43 osvojena boda. Glavna utvrda bio im je stadion Martínez Valero gdje su upisali samo dva poraza, no s gostovanja su donijeli svega osam bodova.

Martín Anselmi uvodi razrađeniji model igre s trojicom u zadnjoj liniji i posjedom od vratara, no za taj proces trebat će vremena. Dodatni problem je odlazak Álvara Rodrígueza, koji je bio ključni igrač u napadu prije transfera u Bournemouth.

Víctor Chust i Gonzalo Villar podižu igračku kvalitetu u zadnjoj liniji i sredini, a u Elcheu ćemo gledati i jednog Hrvata — mladi 22-godišnji stoper Matía Barzić Gutiérrez, koji je još prije dvije godine prvi put dobio poziv izbornika U-21 reprezentacije Ivice Olića, borit će se za svoje mjesto u obrambenoj liniji.

Málaga: Sjajan povratak uz veliku razliku u kvaliteti

Málaga se vratila u društvo najboljih nakon što je završila četvrta sa 73 boda te potom projurila kroz napeti play-off preko Las Palmasa i Almeríje. Dolazak trenera Juanfrana Funesa potpuno je preporodio momčad: osvojili su 58 bodova u 28 kola uz visoki pritisak i potpunu slobodu u napadu.

Igrač sezone bio je Chupe sa 25 pogodaka u svim natjecanjima, uz sjajnu podršku Larrubije i Adriána Niña. Stadion La Rosaleda bio je neosvojiv – momčad je kod kuće izgubila samo dvije utakmice.

Ipak, sko u elitni rand iznimno je velik. Fernando Calero donosi prvoligaško iskustvo u obranu, no kadru su i dalje potrebna pojačanja kako bi se nosili s najjačim napadima lige.

Borba za naslov prvaka: Barcelona i Real u utrci udvoje

Kao i obično, Barcelona i Real Madrid drže sve konce borbe za trofej. Aktualni prvak Barcelona ulazi s blagom prednošću zbog kontinuiteta rada Hansija Flicka, osvojena 94 boda iz prošle sezone i već potpuno usvojene napadačke taktike. Ipak, njihov glavne rizik leži u ovisnosti o kreatorima i izloženosti visoko postavljene obrambene linije.

S druge strane, Real Madrid je značajno pojačao četiri ključne pozicije te s Joséom Mourinhom na čelu želi odmah vratiti obrambenu čvrstinu i trofejni mentalitet. Glavni izazov za njih bit će vrijeme potrebno za uigravanje novih zvijezda.

Atlético Madrid u ovu utrku ulazi iz drugog plana. Prošle sezone zaostali su čak 25 bodova za Barcelonom, i premda dovođenja Grimalda i Hjulmanda daju novu dimenziju momčadi, odlazak Griezmanna i povremene nestabilnosti tijekom 38 kola stvaraju određenu neizvjesnost.

Borba za europska mjesta i ostanak

Barcelona i Real Madrid sigurni su putnici za elitno natjecanje, dok Atlético Madrid drži treću poziciju po kvaliteti kadra. Četvrto mjesto ostaje potpuno otvoreno: Villarreal ulazi s treće pozicije iz prošle sezone, Betis cilja korak više, a Athletic Bilbao zbog izostanka europskih utakmica ima veliku priliku potpuno se posvetiti prvenstvu.

Athletic, Real Sociedad, Celta, Valencia i Getafe čine izjednačenu skupinu u borbi za Europsku i Konferencijsku ligu. Europske obveze sredinom tjedna mogle bi odnijeti dragocjene bodove Real Sociedadu, Celti i Getafeu, dok će Athletic i Valencia imati znatno više vremena za pripremu prvenstvenih utakmica.

Povratnici iz druge lige ne moraju nužno biti glavni kandidati za ispadanje. Racing Santander postigao je čak 90 golova prošle sezone te je doveo Sergija Canalesa. Deportivo je pokazao iznimnu taktičku zrelost, dok Málaga pod Funesom igra izuzetno brz i opasan nogomet. S druge strane, opasnost prijeti i starosjediocima poput Osasune, Elchea i Alavésa.

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