Kustić na redovnoj Skupštini: ‘Vjerujem da će Dalić i najveći igrač Hrvatske u povijesti napraviti dobar rezultat’

Drago Sopta/HNS

Održana je u zagrebačkom hotelu Sheraton redovna Skupština HNS-a.

Financijsko poslovanje je u skladu sa Zakonom, dok su “Trofej Podmladak” dobili Josip Bajlo iz Zadra i Ante Vučemilović Šimunović iz Osijeka.

Radni dio Skupštine vodio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

“Želim izraziti sućut obitelji i prijateljima Nikole Pokrivača. On je živio nogomet do zadnjeg trenutka svog života. Kada ga ovako izgubimo, teško se može naći riječ utjehe”, rekao je Kustić u uvodu svog govora. Spomenuo je i papu Franju te otvaranje memorijalnog turnira “Hrvoje Čustić” koji kreće danas u Zadru.

“U četiri mjeseca se puno toga izdogađalo. Hvala na podršci u veljači, to je rezultat i vašeg rada. Izbor u IO UEFA-e i velik broj glasova je zato što se prepoznaje rad i rezultat nogometnog Saveza. Velika hvala i zahvala.”

Kustić se obratio zatim samim članovima Skupštine.

“Vi ste kotačići koji biraju Izvršni odbor i predsjednika. Napravili smo fenomenalne rezultate. Od uspjeha reprezentacije do TV prava. Sada i početak izgradnje nogometnog kampa. To su krucijalni projekti koje smo pokrenuli, idemo u rekonstrukciju Kuće nogometa u Rusanovoj. Svi su za to i daju nam podršku.”

Osvrnuo se i na skorašnji početak kvalifikacija za odlazak na SP 2026.

“Utakmica protiv Francuske nam daje temelj za optimizam. Vjerujem da će Dalić i najveći igrač Hrvatske u povijesti napraviti dobar rezultat. Mi ćemo biti podrška uz naše prekrasne navijače.”

“Obitelj i zajedništvo je fascinantno, a to pokazuju rezultati na terenu i van njega”, bio je zaključak Marijana Kustića.