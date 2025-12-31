Krivak: Kad mi je agent rekao za interes Sigme, nisam dvojio. Češka je liga zahtjevna

Podijeli :

Sigma Olomouc TV

Sada već bivši igrač Lokomotive Fabijan Krivak dao je prvi intervju nakon potpisa za Sigmu iz češkog Olomouca.

Krivak (20) je u smiraj 2025. godine prešao iz Lokomotive u Sigmu u transferu vrijednom oko 2.5 milijuna eura. Riječ je o klubu koji je ušao u drugi krug Konferencijske lige kao 24. momčad ligaške faze, a u domaćem je prvenstvu osmi s 27 bodova, 18 manje od vodeće Slavije Prag.

“Jako je lijepo biti ovdje. Moji su prvi dojmovi ugodni. Ljudi iz kluba dočekali su me lijepo, stadion je prekrasan, a i hrana je odlična. Spremam se za ovakve izazove cijelu karijeru. Spreman sam i nadam se da ću pokazati najbolje od sebe ovdje u Sigmi”, rekao je Krivak u razgovoru za klupsku televiziju.

Kako je došlo do prelaska u Sigmu?

“Prije 5-6 dana nazvao me agent i rekao mi za interes Sigme. Ponuda je izgledala jako dobro. Agent mi je objasnio kako stvari stoje, nisam dvojio i odlučio sam napraviti ovaj korak.”

Koliko ste uspjeli pratiti put Sigme u Europi?

“Vidio sam nekoliko utakmica. Važno je da je Sigma preživjela zimu u Europi, a jasno je da svaki igrač želi igrati u Europi.”

Koja je vaša najveća snaga?

“Moja je snaga brzina. Uvijek dajem 100 posto. Dobar sam i u završnici.”

Očekivanja, ambicije?

“U Češkoj ima dobrih stadiona, infrastrukture i travnjaka, a i protivnici su zanimljivi i teški. Češka je liga zahtjevno natjecanje. Sigma je ambiciozan klub i želim mu pomoći ostvariti ciljeve. Također bih volio započeti drugi dio sezone što bolje moguće”, zaključio je Krivak.