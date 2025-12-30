Lokomotiva potvrdila transfer: Mladi talent odlazi za 2.5 milijuna eura

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

NK Lokomotiva potvrdila je da je Fabijan Krivak prešao iz Lokomotive u češku Sigmu Olomouc za 2.5 milijuna eura.

Zagrebački klub je potvrdio transfer na svojim društvenim mrežama.

“Fabijan Krivak nastavlja karijeru u Sigmi iz Olomouca!

Naš 20-godišnji ofenzivni veznjak i krilo, mladi reprezentativac Hrvatske, Fabijan Krivak, odlučio je napraviti sljedeći korak u svojoj karijeri i pridružuje se češkoj Sigmi iz Olomouca. Fabijan je rođen u Zaboku, a prošao je cijelu školu nogometa NK Lokomotiva, od mlađih kategorija do prvog tima.

U 53 nastupa za naš klub upisao je 4 gola i 5 asistencija. Fabijane, hvala ti za sve što si dao za naš klub! Želimo ti puno sreće i uspjeha u novom izazovu!”, stoji u objavi Lokomotive.

