Kritike za idućeg protivnika Vatrenih: ‘Šokantan udarac realnosti, raste pesimizam nacije’

AP Photo/Charles Krupa via Guliver

Francuska je slavila (2:1) protiv Brazila u prijateljskoj utakmici odigranoj u SAD-u.

U Brazilu to nisu najbolje primili, tamošnji mediji puni su kritika na račun svoje reprezentacije nakon poraza od Tricolora. Posebno je to vidljivo iz naslova medija Folha.

“Francuska je s igračem manje izdominirala Brazil, koji je ovim porazom podigao pesimizam nacije uoči Svjetskog prvenstva“, stoji u naslovu medija iz Sao Paula.

Sličan stav tom mediju dijeli i novinar portala Uol, Juca Kfouri, koji je svoju kolumnu naslovio ovako: Francuska je bolja od Brazila, čak i kad ima igrača manje. Portal Globo navodi da se situacija u brazilskoj reprezentaciji mora promijeniti uoči Svjetskog prvenstva:

“Brazilska reprezentacija je doživjela šokantan udarac realnosti i sada mora pronaći rješenje uoči Svjetskog prvenstva”, stoji u naslovu teksta.

Kao glavni na udaru našao se i Vinicius, zvijezda madridskog Reala.

“Brazil mora pružiti više kako bi bio doista konkurentan na Svjetskom prvenstvu, a treba mu više i od Vinija. Utakmica protiv Hrvatske zadnja je prije konačnog popisa, a dvoboj u Bostonu ostavio je više sumnje nego uvjerljivosti”, navodi se u tekstu.

Podsjetimo, upravo su Brazilci idući protivnik Hrvatskoj 1. travnja u prijateljskom ogledu.