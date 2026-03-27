Brazilci izgubili uoči Hrvatske. Ancelotti: ‘Pogriješili smo, očekujem poboljšanja’

Niyi Fote Thenews2 via Guliver

Brazil je uoči ogleda s Hrvatskom u Orlandu odigrao pripremnu utakmicu protiv Francuske u Foxboroughu pokraj Bostona i izgubio 1:2.

Bio je to treći poraz Carla Ancelottija u devetoj utakmici na klupi brazilske reprezentacije. Ancelotti je preuzeo odgovornost za rezultat protiv Francuza.

“Kada sam ušao u svlačionicu, rekao sam igračima da sam ja kriv za ovaj poraz”, rekao je Ancelotti.

Potom je detaljnije secirao razloge poraza.

“Pogriješili smo u formaciji i pristupu, iako smo u prvom poluvremenu bili dobri i imali kontrolu igre, dok Francuska nije postigla vodeći pogodak. Moja momčad mora učiti iz ovoga poraza i ne treba sve baciti u smeće. Za razliku od nekih prijašnjih utakmica protiv Francuske, ovaj put smo se ravnopravno natjecali i do kraja bili u mogućnosti za pozitivan rezultat protiv, u ovom trenutku, možda i najbolje reprezentacije.”

Brazilce sada čeka nova provjera, u Orlandu igraju s Vatrenima.

“Postoje nedostaci u završnici akcija koje moramo otkloniti, ali fokus mora biti na onome što dolazi, a to je već utakmica protiv Hrvatske, u kojoj očekujem poboljšanja. Pratit ćemo i sve naše igrače u završnicama europskih i svjetskih liga jer uvijek postoji mogućnost da netko iskoči i u zadnji trenutak izbori poziv za Mundijal”, zaključio je Ancelotti.