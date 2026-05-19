Kramarićev Hoffenheim potpisao jednog od najboljih igrača ‘Cvajte’

Bundesliga 19. svi 202619:19 0 komentara
xSvenxHeidmannx via Guliver

Cajetan Lenz (19) novi je igrač Hoffenheima, koji je u utrci za njegov transfer iz Bochuma pobijedio nekoliko drugih bundesligaških klubova.

Klub iz Sinsheima tako je osigurao dolazak njemačkog reprezentativca do 20 godina, koji je prošle sezone u “Cvajti” privukao veliku pozornost svojim nastupima.

Sportski direktor Hoffenheima Andreas Schicker istaknuo je kako je Lenz tijekom cijele sezone pokazivao iznimnu kvalitetu te da je već imao važnu ulogu u svom dosadašnjem klubu.

“Cajetan je tijekom cijele sezone u 2. Bundesligi konstantno pokazivao ogromnu kvalitetu, a njegove partije privukle su pažnju kako nas, tako i drugih klubova. Posjeduje izuzetan prirodni talent i unatoč mladosti već je imao vrlo važnu ulogu u svom klubu“, rekao je Schicker.

Dodao je i kako se savršeno uklapa u stil igre Hoffenheima:

“Ima veliko prisustvo u svim fazama igre i savršeno se uklapa u naš stil nogometa visokog intenziteta. Uvjereni smo da će kod nas nastaviti odlično napredovati i napraviti sljedeći korak u karijeri.“

Lenz je u sezoni 2025./26. upisao 31 nastup u “Cvajti” uz dva pogotka i jednu asistenciju za Bochum, a u Hoffenheim dolazi kao suigrač hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića.

“Razgovori s Hoffenheimom bili su vrlo korektni od samog početka. Klub je poznat po tome što mladim igračima daje odlične uvjete za razvoj, a igra i ambiciozan nogomet te će igrati u Europi. Radujem se ovom izazovu“, poručio je Lenz.

