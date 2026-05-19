Kramarićev Hoffenheim potpisao jednog od najboljih igrača ‘Cvajte’

Cajetan Lenz (19) novi je igrač Hoffenheima, koji je u utrci za njegov transfer iz Bochuma pobijedio nekoliko drugih bundesligaških klubova.
Klub iz Sinsheima tako je osigurao dolazak njemačkog reprezentativca do 20 godina, koji je prošle sezone u “Cvajti” privukao veliku pozornost svojim nastupima.
Sportski direktor Hoffenheima Andreas Schicker istaknuo je kako je Lenz tijekom cijele sezone pokazivao iznimnu kvalitetu te da je već imao važnu ulogu u svom dosadašnjem klubu.
“Cajetan je tijekom cijele sezone u 2. Bundesligi konstantno pokazivao ogromnu kvalitetu, a njegove partije privukle su pažnju kako nas, tako i drugih klubova. Posjeduje izuzetan prirodni talent i unatoč mladosti već je imao vrlo važnu ulogu u svom klubu“, rekao je Schicker.
🚨🏁 Exclusive News, now official. Cajetan Lenz here with Andreas Schicker, Paul Pajduch and his agent Makram Naceur. https://t.co/Vu2vxRz17b pic.twitter.com/31XQ5Xr8bd
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 19, 2026
Dodao je i kako se savršeno uklapa u stil igre Hoffenheima:
“Ima veliko prisustvo u svim fazama igre i savršeno se uklapa u naš stil nogometa visokog intenziteta. Uvjereni smo da će kod nas nastaviti odlično napredovati i napraviti sljedeći korak u karijeri.“
Lenz je u sezoni 2025./26. upisao 31 nastup u “Cvajti” uz dva pogotka i jednu asistenciju za Bochum, a u Hoffenheim dolazi kao suigrač hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića.
“Razgovori s Hoffenheimom bili su vrlo korektni od samog početka. Klub je poznat po tome što mladim igračima daje odlične uvjete za razvoj, a igra i ambiciozan nogomet te će igrati u Europi. Radujem se ovom izazovu“, poručio je Lenz.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!