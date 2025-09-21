Kramarić i Kane razmijenili dresove, pogledajte njihov susret

Podijeli :

Savršeni ulaz u sezonu bilježi Bayern koji je ove subote u Sinsheimu, u gostima, pobijedio Hoffenheim s 4:1.

Tri pogotka za goste je postigao Harry Kane, ali dva udarcima s bijele točke. Posljednji strijelac na susretu bio je Gnabry u 99. minuti.

U 44. je Kane načeo domaćina, a potom je u 48. i 77. realizirao jedanaesterce za nedostižnih 3-0 Bavaraca. Hoffenheim je do kraja tek smanjio, Coufal je u 82. minuti zabio počasni pogodak za domaćina. Bayernu je ovo bila četvrta pobjeda, a Hoffenheimu drugi poraz. Od 66. minute za domaćina je zaigrao hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.

Najbolji igrač Bayerna i Hrvat su se susreli nakon utakmice i razmijenili dresove, a video je na svojim mrežama podijelio Kramarićev klub.