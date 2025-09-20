VIDEO / Harry Kane zabija kao na traci! Pogledajte hat-trick protiv Kramarića i društva

Podijeli :

Engleski napadač nastavlja briljantnu formu.

Savršeni ulaz u sezonu bilježi Bayern koji je ove subote u Sinsheimu, u gostima, pobijedio Hoffenheim s 4-1. Tri pogotka za goste je postigao Harry Kane, ali dva udarcima s bijele točke. Posljednji strijelac na susretu bio je Gnabry u 99. minuti.

U 44. je Kane načeo domaćina, a potom je u 48. i 77. realizirao jedanaesterce za nedostižnih 3-0 Bavaraca. Hoffenheim je do kraja tek smanjio, Coufal je u 82. minuti zabio počasni pogodak za domaćina. Bayernu je ovo bila četvrta pobjeda, a Hoffenheimu drugi poraz. Od 66. minute za domaćina je zaigrao hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.